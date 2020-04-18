Количество заразившихся COVID-19 в России на 17 апреля — 32008 человек! Число погибших — 273!

«Офанаревшая» из-за самоизоляции кошка Поверенновой спровоцировала спор о правописании

|
Игорь Рязов
28

Подписчики актрисы в Instagram выясняют, «офанарела» ее Буся или все-таки «офонарела».

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @dpoverennova

Тема:
Эпидемия коронавируса

Актриса Дарья Повереннова рассказала подписчикам в Instagram о том, как проходит ее самоизоляция из-за коронавируса нового типа. Упомянув в рассказе свою кошку, знаменитость невольно спровоцировала спор об орфографии.

«Буся уже офанарела от присутствия хозяев 24 часа в сутки 7 дней в неделю на протяжении месяца», — подписала Повереннова фото с любимой кошкой (орфография и пунктуация автора сохранены).

Ниже актриса сообщила, что занимается на самоизоляции бегом, изучает английский, играет на фортепиано, участвует в коучинг-сессиях, готовит, читает, смотрит сериалы и тратит время на множество других вещей.

Instagram @dpoverennova

В комментариях, однако, обсуждают не активность Поверенновой, а правописание. Пользователи выясняют, «офанарела» ее Буся или все-таки «офонарела».

«Думаю, что Буся все-таки офОнарела, и я ее понимаю…»

«Согласен, если имеется в виду, что Буся обалдела, то правильно писать „офонарела“. От слова „фонарь“»;

«Офанареть — вступить в фан-клуб. Офонареть — обзавестись синяком под глазом и сиять, как фонарь. Так что Ваша Буся давно в Вашем фан-клубе. И не обращайте внимания на грамотеев», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Дарья Повереннова предложила пережить пандемию коронавируса нового типа.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
18 апр
Нобелевский лауреат заявил, что коронавирус создали в лаборатории
18 апр
В МЧС порекомендовали носить респираторы без клапана при коронавирусе
18 апр
Пелагея запустила «Эстафету благодарности» медикам за борьбу с коронавирусом
18 апр
В России придумали, как не пустить заболевших в офисы и избежать очередей
18 апр
Российские аналитики подсчитали, сколько компаний не планируют сокращать штат из-за коронавируса
18 апр
В Смольном прокомментировали просьбы о помощи медиков из Покровской больницы
18 апр
Главврач Коммунарки назвал средний возраст умерших от коронавируса пациентов
17 апр
Врач рассказал о случаях незаметного ухудшения состояния больных COVID-19
17 апр
Завкафедрой психиатрии университета имени Пирогова рассказал, какой тип людей легче переносит самоизоляцию
17 апр
Число жертв коронавируса в мире превысило 150 тысяч

Читайте также

+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
73.94
-0.77 80.11
-1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:10
Нобелевский лауреат заявил, что коронавирус создали в лаборатории
6:59
«Моя Венера Милосская!» — Меньщиков выложил фото обнаженной беременной возлюбленной
6:46
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый май
6:33
«Офанаревшая» из-за самоизоляции кошка Поверенновой спровоцировала спор о правописании
6:18
Уголовное дело возбуждено в отношении задержанного по подозрению в получении взятки замглавы Хакасии
6:15
«На дело с совком»: Топалов показал прогулки с сыном в самоизоляции

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи
ТОП-3 женщин по знаку зодиака с самым дурным характером

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок