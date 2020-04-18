«Офанаревшая» из-за самоизоляции кошка Поверенновой спровоцировала спор о правописании
Подписчики актрисы в Instagram выясняют, «офанарела» ее Буся или все-таки «офонарела».
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Фото, видео: Instagram @dpoverennova
Актриса Дарья Повереннова рассказала подписчикам в Instagram о том, как проходит ее самоизоляция из-за коронавируса нового типа. Упомянув в рассказе свою кошку, знаменитость невольно спровоцировала спор об орфографии.
«Буся уже офанарела от присутствия хозяев 24 часа в сутки 7 дней в неделю на протяжении месяца», — подписала Повереннова фото с любимой кошкой (орфография и пунктуация автора сохранены).
Ниже актриса сообщила, что занимается на самоизоляции бегом, изучает английский, играет на фортепиано, участвует в коучинг-сессиях, готовит, читает, смотрит сериалы и тратит время на множество других вещей.
В комментариях, однако, обсуждают не активность Поверенновой, а правописание. Пользователи выясняют, «офанарела» ее Буся или все-таки «офонарела».
«Думаю, что Буся все-таки офОнарела, и я ее понимаю…»
«Согласен, если имеется в виду, что Буся обалдела, то правильно писать „офонарела“. От слова „фонарь“»;
«Офанареть — вступить в фан-клуб. Офонареть — обзавестись синяком под глазом и сиять, как фонарь. Так что Ваша Буся давно в Вашем фан-клубе. И не обращайте внимания на грамотеев», — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как Дарья Повереннова предложила пережить пандемию коронавируса нового типа.
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