«Офанаревшая» из-за самоизоляции кошка Поверенновой спровоцировала спор о правописании

Актриса Дарья Повереннова рассказала подписчикам в Instagram о том, как проходит ее самоизоляция из-за коронавируса нового типа. Упомянув в рассказе свою кошку, знаменитость невольно спровоцировала спор об орфографии.

«Буся уже офанарела от присутствия хозяев 24 часа в сутки 7 дней в неделю на протяжении месяца», — подписала Повереннова фото с любимой кошкой (орфография и пунктуация автора сохранены).

Ниже актриса сообщила, что занимается на самоизоляции бегом, изучает английский, играет на фортепиано, участвует в коучинг-сессиях, готовит, читает, смотрит сериалы и тратит время на множество других вещей.

Instagram @dpoverennova

В комментариях, однако, обсуждают не активность Поверенновой, а правописание. Пользователи выясняют, «офанарела» ее Буся или все-таки «офонарела».

«Думаю, что Буся все-таки офОнарела, и я ее понимаю…»

«Согласен, если имеется в виду, что Буся обалдела, то правильно писать „офонарела“. От слова „фонарь“»;

«Офанареть — вступить в фан-клуб. Офонареть — обзавестись синяком под глазом и сиять, как фонарь. Так что Ваша Буся давно в Вашем фан-клубе. И не обращайте внимания на грамотеев», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Дарья Повереннова предложила пережить пандемию коронавируса нового типа.

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