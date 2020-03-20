«Дойти до дна»: Повереннова рассказала, как пережить пандемию
Актриса намекнула, что теория преодоления трудностей применима в нынешних реалиях.
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Фото, видео: @dpoverennova
Актриса Дарья Повереннова изложила теорию того, как человек переходит на новый уровень развития в своей жизни. Она описала в Instagram алгоритм и подтвердила, что проходила все это на собственном опыте. Артистка не сказала напрямую, к чему такие размышления, но намекнула, что мысли связаны с событиями последних недель. Видимо, звезд тоже затронул всеобщий ажиотаж, связанный с коронавирусом.
«Я давно знаю одну штуку. Чтобы в твоей жизни началось что-то совершенно новое, нужно дойти до дна. Ну, то есть, если это падение, то оно стопроцентно глубокое; если это грусть, то она сковывает твою волю; если ты страдаешь (не имею ввиду физические страдания), то надо прямо страдануть! Проверяла все на себе. Таким образом ты касаешься этого дна и делаешь рывок наверх. И выходишь победителем! Самое неправильное быть где-то посередине: и опереться не на что, и на воздух не поднимаешься. Эти ассоциации у меня возникли в связи с известными обстоятельствами. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Согласны?» — обратилась к подписчикам звезда.
Поклонники разделились на тех, кто безоговорочно поддержал актрису, и тех, у кого нашлись иные взгляды.
«Вы, Дарья, как всегда, правы, надеюсь мы все выдержим, и все у нас будет хорошо!!!»
«Это теория давно стала догмой!»
«В жизни надо иметь оптимизм и здравый смысл»;
«Это всего лишь теория, в реальной жизни все по-другому», — обменивались мнениями фолловеры.
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