Видео: водитель избил сбитого им пешехода за то, что тот мешал скрыться с места ДТП

Пострадавшего в аварии в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области госпитализировали с сотрясением мозга.

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Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Водитель совершил наезд на пешехода в Кудрово Всеволожского района Ленинградской области, а потом еще и избил пострадавшего за то, что тот мешал ему скрыться с места ДТП. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на рассказ сбитого мужчины.

Инцидент произошел вечером 17 апреля в одном из дворов на Английской улице.

«Я шел за хлебом, водитель сбил меня со спины, после чего вышел и начал ругаться. После того, как я спросил, зачем он давит пешеходов, водитель меня ударил по лицу. Я выставил руку, стал защищаться, он меня еще раз ударил, сломал телефон», — рассказал пострадавший.

Предоставленное им видео дает понять, что на этом его обидчик не успокоился. Не сумев покинуть место наезда на пешехода, он вместе с друзьями начал мешать карете скорой помощи увезти пострадавшего.

«Приехали его друзья, начали нам угрожать. Я вызвал полицию и скорую помощь, но они долго не могли проехать, так как приятели виновника перекрыли дорогу», — пояснил мужчина.

В итоге участника ДТП все-таки госпитализировали. У него диагностировали сотрясение головного мозга.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места страшного ДТП в Петербурге — фургон на скорости влетел в остановку и сбил пешехода.

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