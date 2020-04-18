В России придумали, как не пустить заболевших в офисы и избежать очередей

Систему из фитнес-браслетов и стационарных установок начнут внедрять уже в ближайшие месяцы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ben Weller, Marcel Thomas, PIC, Anju, Christoph Schmidt

Тема:
Эпидемия коронавируса

Инженеры российской компании по производству «умных» браслетов OneTrak придумали, как не пустить заболевших людей в офисы и избежать длинных очередей. Они предлагают использовать фитнес-браслеты с функцией измерения температуры тела и стационарные установки беспроводной связи. Об этом сообщают «Известия».

«За термометрию в нашем устройстве отвечает кондуктивный датчик, который находится в прямом контакте с кожей пользователя и позволяет отследить температуру его тела с точностью до одной десятой градуса», — рассказал эксперт по цифровому здравоохранению ВОЗ, основатель OneTrak Михаил Препелицкий.

Для быстрого выявления людей с повышенной температурой на входах в офисы инженеры компании предлагают оборудовать пропускные пункты. Информация с браслетов по Bluetooth будет поступать на расположенные там стационарные установки.

«Всего один такой прибор будет способен обработать сигналы от браслетов сотни людей, проходящих через пост охраны в течение пяти минут. В случае приближения человека с повышенной температурой тела, он будет направлять тревожный сигнал службе безопасности, которая не допустит заболевшего в офис и предупредит о необходимости обращения к врачу», — уточнил Препелицкий.

Внедрение системы ожидается в ближайшие месяцы — разработчики уже получили первые предзаказы на поставку оборудования. В OneTrak рассчитывают на высокую востребованность системы из-за невысокой стоимости основных элементов. Так, оптовая цена одного браслета составит три тысячи рублей; стационарный модуль обойдется вдвое дороже. Это существенно дешевле стационарных терминалов, которые оснащены бесконтактными датчиками.

Кроме того, фитнес-браслеты умеют измерять пульс, количество сделанных за день шагов и оценивать качество сна. Всю эту информацию, включая изменение температуры тела, они будут передавать в мобильное приложение. Оно заранее проинформирует человека о риске заболевания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские ученые разработали робота-диагноста для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Тема:
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