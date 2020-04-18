По предварительной информации, одна из жертв — ребенок.

Три человека погибли при пожаре в Саратовской области

Фото: Известия / Андрей Эрштрем

Три человека погибли в результате пожара в бане в Саратовской области. Как стало известно 5-tv.ru, трагедия разыгралась в ночь на 18 апреля в садоводческом обществе «Дружба» в Саратовском районе.

Прибывшим на место ЧП спасателям удалось ликвидировать открытое горения в 1.15 по московскому времени. Примерно через полчаса были обнаружены тела двух погибших при пожаре, их личности устанавливаются. Еще через полчаса спасатели обнаружили еще одну жертву пожара. По предварительной информации — это ребенок. Его личность также выясняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бесстрашные россияне лезли по балконам, чтобы спасти людей из горящего дома под Парижем.

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