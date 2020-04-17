«Это не репетиция»: Нюша напомнила о ценности настоящего момента на фоне пандемии
Певица пофилософствовала на тему быстротечности жизни.
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Фото, видео: Instagram @nyusha_nyusha
Анна Шурочкина, более известная как певица Нюша, пофилософствовала на тему коронавируса и важности настоящего момента. Артистка напомнила подписчикам в Instagram, что невозможно сначала написать «черновик» своей жизни, а затем его менять.
Нюша считает, что после ситуации с коронавирусом мир уже не будет прежним. Она привела в пример события, которые кардинально изменили ее саму, например, рождение дочери. Она подчеркнула, что все постоянно двигается вперед, меняется, ускоряется.
«Так важно, чтобы мы не забывали жить, а не существовать! Так как хочется, так как чувствуется… Это не репетиция! Это твоя жизнь! Нет времени „пробовать“. Просто делай так, как чувствуешь», — обратилась она к фанатам.
Судя по комментариям, многие задумались над размышлениями певицы.
«О боже какие слова»;
«Как хорошо сказано»;
«Да! Ты права!» — согласились с певицей фолловеры.
Ранее певица Нюша также поддержала поклонников на карантине.
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