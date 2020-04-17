Певица пофилософствовала на тему быстротечности жизни.

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Фото, видео: Instagram @nyusha_nyusha

Тема:
Эпидемия коронавируса

Анна Шурочкина, более известная как певица Нюша, пофилософствовала на тему коронавируса и важности настоящего момента. Артистка напомнила подписчикам в Instagram, что невозможно сначала написать «черновик» своей жизни, а затем его менять.

Нюша считает, что после ситуации с коронавирусом мир уже не будет прежним. Она привела в пример события, которые кардинально изменили ее саму, например, рождение дочери. Она подчеркнула, что все постоянно двигается вперед, меняется, ускоряется.

«Так важно, чтобы мы не забывали жить, а не существовать! Так как хочется, так как чувствуется… Это не репетиция! Это твоя жизнь! Нет времени „пробовать“. Просто делай так, как чувствуешь», — обратилась она к фанатам.

Instagram @nyusha_nyusha

Судя по комментариям, многие задумались над размышлениями певицы.

«О боже какие слова»;

«Как хорошо сказано»;

«Да! Ты права!» — согласились с певицей фолловеры.

Ранее певица Нюша также поддержала поклонников на карантине.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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