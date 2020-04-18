Песков: Путин не пойдет на пасхальную службу в Храм Христа Спасителя

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Интерфаксу рассказал, что Владимир Путин не станет посещать пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя.

По словам представителя Кремля, российский лидер останется на территории своей резиденции в Ново-Огарево и поставит свечку в часовне.

«В храм президент не пойдет и останется дома. Как вы знаете, он сейчас живет и работает в государственной резиденции Ново-Огарево», — сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что Владимир Путин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл по случаю древнейшего христианского праздника обменяются поздравлениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поручил сформировать краткосрочный прогноз количества россиян, которые могут заболеть коронавирусом.