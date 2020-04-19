Литератор скончался на 77-м году жизни.

Умер писатель Александр Кабаков

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Умер писатель Александр Кабаков. Литератор скончался на 77-м году жизни. О смерти коллеги на своей странице в Facebook сообщил Виктор Шендерович.

По информации ТАСС, писатель скончался в клинике. Причина смерти не уточняется. в воскресенье сообщил главный редактор журнала «Русский пионер», журналист Андрей Колесников.

«Александр Кабаков умер в субботу в 22:40 в московской больнице», — цитирует агентство главного редактора журнала «Русский пионер» Андрея Колесникова.

Русский писатель, сценарист, публицист и обозреватель Александр Кабаков наиболее известен благодаря своей повести «Невозвращенец». Также его перу принадлежат такие произведения, как «Ударом на удар, или Подход Кристаповича», «Последний герой», «Все поправимо» и многие другие.

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