В настоящее время страна вышла на плато — две недели число зараженных не превышает отметку 11 тысяч человек.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Lee Jae-Won; 5-tv.ru

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Эпидемия коронавируса

И что еще хочется добавить. Вот такие наглядные примеры тесной кооперации у нас перед глазами. Так пример Южной Кореи, которая сразу же стала сотрудничать с китайцами, очень показателен. Там уже сейчас вышли на плато — две недели число зараженных не превышает отметку 11 тысяч человек.

Достойный показатель на 50 миллионов человек населения. Прирост незначительный и очень плавный. А ведь вспомните, в разгар китайской эпидемии, в конце февраля именно Южная Корея одной из первых приняла на себя удар коронавируса. И прогнозы были крайне неутешительны. Но массового заражения удалось избежать. И специалисты отметили несколько основных преимуществ южнокорейских властей. Своевременная и комплексная реакция на угрозу.

Было запущено массовое тестирование. Местные специалисты тесно работали с иностранными коллегами. Внимательно следили за тем, как развивается катастрофа в Европе и США. Учитывали их опыт, избегали ошибок. Города-миллионники, сразу объявили «зоной особого внимания». Закрыли школы и призвали жителей не выходить из дома. Изоляция и контроль стали привычным делом. Никто не роптал и не жаловался. Хотя штраф за нарушение карантина достигал двух с половиной тысяч долларов. Люди поняли и приняли все меры. За полтора месяца корейцы остановили резкое расползание заразы.

«Целая комбинация мер грамотных и главное — комплексных. И еще раз говорю, проявились конфуцианские ценности. Население сознательно и с пониманием пошло на ограничение своих прав на свободу передвижения, на информирование полное о себе. И при этом — самые современные передовые технологии. Вот приложения были быстро разработаны, оперативно поставлены практически всему населению на смартфоны. И контроль, и контакт с медицинскими и другими учреждениями был в режиме онлайн постоянно», — поясняет заведующий отделом Кореи и Монголии института Востоковедения РАН Александр Воронцов.

И вот, как доказательство победы над вирусом, прошедшие в эту среду в Южной Корее парламентские выборы. На них пришли 22 миллиона человек. Были открыты свыше 14 тысяч участков. Их продезинфицировали и нанесли там разметку, чтобы граждане могли сохранять социальную дистанцию. Перед входом в кабину избиратели обрабатывали руки и надевали защитные перчатки. Внутрь пускали только в масках. Если вдруг у пришедшего на участок обнаруживали повышенную температуру, его отправляли голосовать в изолированное помещение.

26% избирателей проголосовали заранее. 60 тысяч человек, которые находились в строгом карантине, могли сделать свой выбор только в определенное время и только в определенных местах. При этом они не пользовались общественным транспортом. Были созданы даже специальные избирательные пункты для COVID-положительных. А пациенты, оказавшиеся в больнице, голосовали по почте. Ну и чтобы вы понимали, явка на этих выборах стала самой высокой за последние 28 лет — 66%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин заявил о переносе всенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ на более поздний срок.

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