На кадрах видно, как женщина наносит пенсионерке сильные удары по голове и ногам.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Красноухов; Вконтакте @incident_tmn

Житель Тюмени опубликовал в соцсети кадры жуткого избиения старушки на инвалидной коляске.

На кадрах видно, как женщина пытается усадить пенсионерку-инвалида в специальное кресло. В процессе этого действия, она наносит ей несколько сильных ударов по ногам и лицу. Чудовищная картина заставила автора ролика вмешаться.

«Я без очков видел все не четко, поэтому не стал кричать сразу. Потом же, когда увидел, я с ними поговорил. Они быстро уехали на такси», — сообщает очевидец инцидента.

Ролик вызвал бурное обсуждение в сети. Видео посмотрели уже более 35 тысяч пользователей, которые оставили под публикацией множество гневных комментариев.

«Надо этих наказать. Правильно сделал, что снял. Пусть правоохранительные органы теперь разбираются»;

«Запись в Следственный комитет, над ней явно не только на улице издевались»;

«Это действительно ужас, даже нет слов, чтобы прокомментировать поведение этих людей»;

«Надеюсь, их опознают и накажут», — написали юзеры.

В ГУ МВД по Тюменской области сообщают, что по данному факту проводится проверка. Правоохранителями устанавливаются все лица, имеющие отношение к инциденту.

Ранее 5-tv.ru писал, что московский чиновник-антимонопольщик жестоко избил 80-летнюю мать.

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