Старушку на инвалидной коляске жестоко избили в Тюмени —видео
На кадрах видно, как женщина наносит пенсионерке сильные удары по голове и ногам.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Красноухов; Вконтакте @incident_tmn
Житель Тюмени опубликовал в соцсети кадры жуткого избиения старушки на инвалидной коляске.
На кадрах видно, как женщина пытается усадить пенсионерку-инвалида в специальное кресло. В процессе этого действия, она наносит ей несколько сильных ударов по ногам и лицу. Чудовищная картина заставила автора ролика вмешаться.
«Я без очков видел все не четко, поэтому не стал кричать сразу. Потом же, когда увидел, я с ними поговорил. Они быстро уехали на такси», — сообщает очевидец инцидента.
Ролик вызвал бурное обсуждение в сети. Видео посмотрели уже более 35 тысяч пользователей, которые оставили под публикацией множество гневных комментариев.
«Надо этих наказать. Правильно сделал, что снял. Пусть правоохранительные органы теперь разбираются»;
«Запись в Следственный комитет, над ней явно не только на улице издевались»;
«Это действительно ужас, даже нет слов, чтобы прокомментировать поведение этих людей»;
«Надеюсь, их опознают и накажут», — написали юзеры.
В ГУ МВД по Тюменской области сообщают, что по данному факту проводится проверка. Правоохранителями устанавливаются все лица, имеющие отношение к инциденту.
Ранее 5-tv.ru писал, что московский чиновник-антимонопольщик жестоко избил 80-летнюю мать.
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