Русский Хатико: пес неделю охраняет сбитую машиной подругу

Бездомный пес вот уже неделю не покидает тело своей сбитой подруги. Он сидит на обочине трассы в Красноярском крае и в жару, и в холод, и в дождь, и в снег. Кажется, что преданное животное несет свою вахту.

Когда-то обе собаки кормились на заправочной станции, располагающейся неподалеку от места происшествия. Местные жители утверждают, что подкармливали бездомных животных, которые всегда ходили парой. Люди предполагают, что одну из собак случайно сбили. После этого ее верный друг начал нести свой караул.

«Мы пробовали его подозвать, хотели подкормить, погладить, какое там… Скорее всего, собаку задавили на его глазах. Вот и перестал доверять человеку. Подойдешь, отбежит на несколько метров, облает. Уйдешь — тут же возвращается снова, жалко так», — цитирует КР.RU водителя, наблюдавшего вахту «русского Хатико».

Несколько дней пес голодал, однако позже начал подпускать к себе людей. На место приезжала бригада зооволонтеров, которые хотели забрать животное в приют или на передержку, но собака от них убегала.

«Как чует, что его заберут, пускается наутек. Но после приходит снова — на свою вахту любви и преданности. Застынет, как памятник, сидит и ждет», — добавил очевидец.

Ранее 5-tv.ru писал, что пес три месяца ждет хозяев на трассе в Красноярском крае.