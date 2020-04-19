В настоящий момент правоохранители ищут роженицу и со служебными собаками прочесывают берег.

Тело новорожденного обнаружили в реке в Новой Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Тело новорожденного с еще необрезанной пуповиной выловили из реки Цыганка в поселке Воскресенское в Новой Москве. Место, где обнаружили страшную находку, находится недалеко от Дома Культуры.

Как стало известно 5-tv.ru, малыша предположительно выбросили в воду сразу после появления на свет. У ребенка — азиатские черты лица.

В настоящий момент полицейские вместе со служебными собаками прочесывают берег водоема и занимаются поиском матери.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры жуткого избиения старушки в инвалидном кресле в Тюмени.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
73.94
-0.77 80.11
-1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:06
В Кремле рассчитывают увидеть признаки выхода на плато по коронавирусу после 20 апреля
14:53
В Крым из Москвы доставили Благодатный огонь
14:44
Тело новорожденного обнаружили в реке в Новой Москве
14:36
Вирусолог из Уханя рассказал о невозможности синтеза коронавируса
14:24
Как СМЕРШ захватил архив Абвера во время штурма Берлина Красной армией?
14:12
Как меры государственной поддержки уже помогли россиянам справиться с трудностями в условиях пандемии

Сейчас читают

«Лучше в это не лезьте»: Прилучный впервые прокомментировал избиение супруги
Приметы на Пасху 19 апреля: Как нужно провести этот день, чтобы привлечь благополучие
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок