Тело новорожденного обнаружили в реке в Новой Москве

Тело новорожденного с еще необрезанной пуповиной выловили из реки Цыганка в поселке Воскресенское в Новой Москве. Место, где обнаружили страшную находку, находится недалеко от Дома Культуры.

Как стало известно 5-tv.ru, малыша предположительно выбросили в воду сразу после появления на свет. У ребенка — азиатские черты лица.

В настоящий момент полицейские вместе со служебными собаками прочесывают берег водоема и занимаются поиском матери.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры жуткого избиения старушки в инвалидном кресле в Тюмени.