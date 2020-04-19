Тело новорожденного обнаружили в реке в Новой Москве
В настоящий момент правоохранители ищут роженицу и со служебными собаками прочесывают берег.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Тело новорожденного с еще необрезанной пуповиной выловили из реки Цыганка в поселке Воскресенское в Новой Москве. Место, где обнаружили страшную находку, находится недалеко от Дома Культуры.
Как стало известно 5-tv.ru, малыша предположительно выбросили в воду сразу после появления на свет. У ребенка — азиатские черты лица.
В настоящий момент полицейские вместе со служебными собаками прочесывают берег водоема и занимаются поиском матери.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры жуткого избиения старушки в инвалидном кресле в Тюмени.
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