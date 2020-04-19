Журналистка Божена Рынска показала крупным планом подрастающую дочь от ныне покойного супруга Игоря Малашенко. Фото маленькой Евгении она выложила в Instagram.

«Мы растем не по дням, а по часам. Едим уже 150 грамм за раз. Весим 4650. И 60 см рост. Старые памперсы малы», — рассказала о жизни малышки Рынска.

Мама девочки призналась, что одна без помощников не справилась бы с задачами материнства, особенно сейчас, в условиях самоизоляции, когда за любой покупкой нужно идти в магазин, рискуя здоровьем. По словам журналистки, ей помогают не только вовремя получить заказ с принадлежностями для дочурки, но и поправляют ее ошибки при выборе размера подгузников.

Instagram @bozhenarynska

Поклонники Рынски пришли в восторг от ее малютки и подметили, как она похожа на своего отца, который не дожил до рождения дочери, отмечает «Экспресс газета».

«Лапушка-девочка. Мне кажется или она действительно очень похожа на своего папу?»

«Очень умный и взрослый взгляд»

«Какая милая Женечка. Расти на радость маме!» — писали в комментариях подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Божена Рынска резко помолодела после блефаропластики.