Следственный комитет начал проверку по факту смерти москвички на лавке у дома

Следственные органы СК РФ по Москве приступили к проверке информации о смерти женщины на лавке у подъезда собственной квартиры. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Официальных комментариев о вопиющем случае в Следственном комитете пока не дают. В настоящее время сотрудники ведомства устанавливает достоверность публикаций в прессе.

Как сообщал 5-tv.ru, вечером 18 апреля работники соцтакси привезли по месту проживания 48-летнюю жительницу столицы. Она была госпитализирована днем ранее из-за недомогания — у больной был цирроз печени.

Сотрудники соцтакси пытались дозвониться в квартиру выписанной женщины по домофону, но не смогли. Тогда они просто выволокли ее из фургона и посадили на лавочку. Там женщина и скончалась.