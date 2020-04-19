Следственный комитет начал проверку по факту смерти москвички на лавке у дома
Женщину оставили умирать у подъезда работники соцтакси. За день до этого ее госпитализировали.
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Фото, видео: ТАСС / Алексей Майшев, 5-tv.ru
Следственные органы СК РФ по Москве приступили к проверке информации о смерти женщины на лавке у подъезда собственной квартиры. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в правоохранительных органах.
Официальных комментариев о вопиющем случае в Следственном комитете пока не дают. В настоящее время сотрудники ведомства устанавливает достоверность публикаций в прессе.
Как сообщал 5-tv.ru, вечером 18 апреля работники соцтакси привезли по месту проживания 48-летнюю жительницу столицы. Она была госпитализирована днем ранее из-за недомогания — у больной был цирроз печени.
Сотрудники соцтакси пытались дозвониться в квартиру выписанной женщины по домофону, но не смогли. Тогда они просто выволокли ее из фургона и посадили на лавочку. Там женщина и скончалась.
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