В Депздраве Москвы прокомментировали смерть женщины на лавке у дома

В Департаменте здравоохранения Москвы отреагировали на смерть 48-летней жительницы столицы у подъезда собственного дома после того, как ее туда доставили после госпитализации в Городскую клиническую больницу № 52. По словам местных жителей, судя по записям с камеры наблюдения, которые появились в соцсетях, работники социального такси оставили ее на лавке у дома, не дождавшись ответа ее сына.

«Пациентка поступила в ГКБ-52 (Городская клиническая больница № 52 — Прим.ред.) 17 апреля с подозрением на пневмонию — с жалобами на слабость и немного повышенную температуру — 37 — 37,5. Женщину осмотрели врачи, ей провели необходимые обследования, взяли анализ на новую коронавирусную инфекцию и сделали КТ (компьютерная томография — Прим.ред.) легких. По данным томографии, изменений легких не было. Тест на инфекцию дал отрицательный результат. Подозрения на коронавирус не подтвердились», — цитирует сообщение Департамента здравоохранения Москвы ТАСС.

После этого пациентку выписали из медицинского учреждения. Она поехала домой на социальном такси. В столичном Депздраве утверждают, что женщина была «активна и самостоятельно передвигалась», однако ее состояние ухудшилось, когда она вышла из машины. Поэтому соцработники вызвали скорую помощь, но приехавшие на место врачи констатировали смерть.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что по неофициальным данным Следственный комитет начал проверку по факту смерти москвички на лавке у дома.