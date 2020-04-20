Алибасов оформил подаренную ему Федосеевой-Шукшиной квартиру на помощника

Двухкомнатная квартира в Новой Москве стала поводом для новых претензий наследников Лидии Федосеевой-Шукшиной к ее супругу Бари Алибасову. Об этом пишет сайт Teleprogramma.pro. Народная артистка РСФСР подарила жилплощадь супругу в сентябре прошлого года. Как стало известно недавно, он переписал недвижимость на одного из своих помощников. Продюсер объяснил, что вынужден платить за все свое имущество большие налоги, и квартира обходится ему дорого.

Узнав, что вдова Василия Шукшина отписала одну из квартир Бари Алибасову, ее родственники потребовали вернуть недвижимость. Представители актрисы заявили, что на момент подписания договора она пребывала в «не совсем адекватном состоянии».

В спор вмешался адвокат продюсера Сергей Жорин. По словам юриста, он лично проводил эту сделку и знает, зачем актриса переписала на нынешнего мужа квартиру в Новой Москве. Так Федосеева-Шукшина надеялась остановить вражду между родственниками за наследство ее покойного супруга. Адвокат уверяет, что перед заключением сделки спросил народную артистку, отдает ли она себе отчет в том, что делает. Она ответила утвердительно, сказал Жорин.

Это значит, что теперь Федосеева-Шукшина не имеет прав на недвижимость, а Алибасов как собственник может распоряжаться ей по своему усмотрению, в том числе передавать другим. Сам продюсер уверяет, что сделка с помощником была формальностью, и в ближайшее время он вернет себе собственность.

Ранее 5-tv.ru писал, что права на творческое наследие Василия Шукшина Бари Алибасову не достанутся.