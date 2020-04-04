Заболевшая в Испании Ветлицкая рассказала о самочувствии
Медики не исключают, что 55-летняя певица подхватила коронавирус.
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Фото, видео: ТАСС / Чумичев Александр; Instagram @n_vetlitskaya
Звезда 90-х Наталья Ветлицкая порадовала поклонников новостью о своем выздоровлении. Недавно, как пишут «Дни.ру», певица, проживающая с дочерью в Испании, пожаловалась на тревожные симптомы — мучительный кашель, затрудненное дыхание и высокую температуру. Медики, к которым обратилась 55-летняя Ветлицкая, не исключили, что она подхватила коронавирус, однако точно определить не смогли и приняли решение отправить ее лечиться домой.
И вот, Наталья опубликовала на своей странице в Instagram видеоролик, на котором сообщает, что опасность миновала и она чувствует себя хорошо.
«Все нормально, я выздоровела, все в порядке», — говорит на записи Ветлицкая.
Певица также рассказала, что происходит в Испании на фоне пандемии коронавируса.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором артистка в подробностях описывает симптомы и течение своей болезни.
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