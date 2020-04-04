Медики не исключают, что 55-летняя певица подхватила коронавирус.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Чумичев Александр; Instagram @n_vetlitskaya

Тема:
Эпидемия коронавируса

Звезда 90-х Наталья Ветлицкая порадовала поклонников новостью о своем выздоровлении. Недавно, как пишут «Дни.ру», певица, проживающая с дочерью в Испании, пожаловалась на тревожные симптомы — мучительный кашель, затрудненное дыхание и высокую температуру. Медики, к которым обратилась 55-летняя Ветлицкая, не исключили, что она подхватила коронавирус, однако точно определить не смогли и приняли решение отправить ее лечиться домой.

И вот, Наталья опубликовала на своей странице в Instagram видеоролик, на котором сообщает, что опасность миновала и она чувствует себя хорошо.

«Все нормально, я выздоровела, все в порядке», — говорит на записи Ветлицкая.

Певица также рассказала, что происходит в Испании на фоне пандемии коронавируса.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором артистка в подробностях описывает симптомы и течение своей болезни.

Тема:
Эпидемия коронавируса
4 апр
Кабмин утвердил порядок оказания помощи россиянам, которые не могут вернуться в РФ
4 апр
«Не очень хочется ослепнуть»: Продюсер Лободы сожгла глаза кварцевой лампой
4 апр
Как повлияет весеннее тепло на распространение коронавируса?
4 апр
«Двое неполноценных»: Виталий Кличко о больных коронавирусом юных украинцах
4 апр
Якутские школьники вернутся за парты несмотря на пандемию
4 апр
Около 25% инфицированных коронавирусом в России не имеют симптомов
4 апр
В России ввели мораторий на возбуждение уголовных дел о банкротстве
4 апр
Назван основной способ передачи коронавируса
4 апр
«Мы своих не бросаем»: Россия продолжит эвакуацию своих граждан из-за рубежа
4 апр
Голикова назвала регионы, лидирующие по числу заболевших коронавирусом

Читайте также

+6° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 апреля

Последние новости

19:19
Кабмин утвердил порядок оказания помощи россиянам, которые не могут вернуться в РФ
19:11
«Не очень хочется ослепнуть»: Продюсер Лободы сожгла глаза кварцевой лампой
18:55
Как повлияет весеннее тепло на распространение коронавируса?
18:39
«Двое неполноценных»: Виталий Кличко о больных коронавирусом юных украинцах
18:36
Число погибших при взрыве в Орехово-Зуево возросло до двух человек
18:26
Эвакуированным жителям пострадавшего от взрыва дома в Орехово-Зуево обеспечат режим самоизоляции

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 апреля
Голикова назвала регионы, лидирующие по числу заболевших коронавирусом
«Мы не вечные»: кулинарный телеведущий Сталик Ханкишиев обратился к подписчикам из реанимации

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок