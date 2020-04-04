Звезда 90-х Наталья Ветлицкая порадовала поклонников новостью о своем выздоровлении. Недавно, как пишут «Дни.ру», певица, проживающая с дочерью в Испании, пожаловалась на тревожные симптомы — мучительный кашель, затрудненное дыхание и высокую температуру. Медики, к которым обратилась 55-летняя Ветлицкая, не исключили, что она подхватила коронавирус, однако точно определить не смогли и приняли решение отправить ее лечиться домой.

И вот, Наталья опубликовала на своей странице в Instagram видеоролик, на котором сообщает, что опасность миновала и она чувствует себя хорошо.

«Все нормально, я выздоровела, все в порядке», — говорит на записи Ветлицкая.

Певица также рассказала, что происходит в Испании на фоне пандемии коронавируса.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором артистка в подробностях описывает симптомы и течение своей болезни.