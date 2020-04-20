В Подмосковье пьяный бывший депутат врезался на Bentley в столб

Экс-депутат Рифат Арифулин в нетрезвом состоянии устроил ДТП в подмосковном Орехово-Зуево. Как стало известно 5-tv.ru, бывший народный избранник ночью 20 апреля врезался на своем Bentley Bentayga в столб. Авария произошла на улице Барышникова.

На кадрах, снятых очевидцами, виден разбитый кроссовер, сверху на котором лежит переломившийся упавший столб. Электроопора в буквальном смысле вмяла крышу люксового автомобиля в салон. Через открытую водительскую дверь видно сработавшие подушки безопасности.

В результате мощного удара Рифат Арифулин получил серьезные травмы головы и был госпитализирован. Выяснить все обстоятельства дорожного происшествия предстоит автоинспекторам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека разбились ночью в аварии на МКАД.