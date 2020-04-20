ДТП произошло в ночь на 20 апреля в Орехово-Зуево на улице Барышникова.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ВКонтакте @dno_oz; 5-tv.ru

Экс-депутат Рифат Арифулин в нетрезвом состоянии устроил ДТП в подмосковном Орехово-Зуево. Как стало известно 5-tv.ru, бывший народный избранник ночью 20 апреля врезался на своем Bentley Bentayga в столб. Авария произошла на улице Барышникова.

На кадрах, снятых очевидцами, виден разбитый кроссовер, сверху на котором лежит переломившийся упавший столб. Электроопора в буквальном смысле вмяла крышу люксового автомобиля в салон. Через открытую водительскую дверь видно сработавшие подушки безопасности.

В результате мощного удара Рифат Арифулин получил серьезные травмы головы и был госпитализирован. Выяснить все обстоятельства дорожного происшествия предстоит автоинспекторам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека разбились ночью в аварии на МКАД.

В Подмосковье пьяный бывший депутат врезался на Bentley в столб

1/2

5-tv.ru

2/2

5-tv.ru

Читайте также

+8° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
73.94
-0.77 80.11
-1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:02
Путин проведет совещание по оценке эффективности лечения COVID-19 в России
13:52
Почему истребитель Су-35 ВКС РФ приблизился к самолету-разведчику США?
13:39
Песков оценил запасы средств индивидуальной защиты от вирусов в регионах
13:34
«Это позитивная история»: Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве
13:28
Зараженный коронавирусом житель Екатеринбурга ранил ножом полицейского
13:11
Поплавская рассказала, кем считает дочь Шукшиной, после аферы с квартирой

Сейчас читают

Треть россиян поддерживают перенос майских праздников
Поклонники гадают, что за мужчина вместе с Самойловой и детьми красил яйца на Пасху
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок