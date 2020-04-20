В Подмосковье пьяный бывший депутат врезался на Bentley в столб
ДТП произошло в ночь на 20 апреля в Орехово-Зуево на улице Барышникова.
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Фото, видео: ВКонтакте @dno_oz; 5-tv.ru
Экс-депутат Рифат Арифулин в нетрезвом состоянии устроил ДТП в подмосковном Орехово-Зуево. Как стало известно 5-tv.ru, бывший народный избранник ночью 20 апреля врезался на своем Bentley Bentayga в столб. Авария произошла на улице Барышникова.
На кадрах, снятых очевидцами, виден разбитый кроссовер, сверху на котором лежит переломившийся упавший столб. Электроопора в буквальном смысле вмяла крышу люксового автомобиля в салон. Через открытую водительскую дверь видно сработавшие подушки безопасности.
В результате мощного удара Рифат Арифулин получил серьезные травмы головы и был госпитализирован. Выяснить все обстоятельства дорожного происшествия предстоит автоинспекторам.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека разбились ночью в аварии на МКАД.
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