Видео: Разбитый Bentley экс-депутата после жесткого ДТП в Подмосковье
Авария произошла ночью 20 апреля на улице Барышникова в Орехово-Зуево.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
5-tv.ru публикует кадры с места ДТП, которое устроил пьяный бывший депутат Рифат Арифулин в подмосковном Орехово-Зуево. Экс-парламентарий на своем люксовом кроссовере Bentley Bentayga по невыясненным причинам врезался в столб на улице Барышникова.
По видео можно оценить весь масштаб повреждений автомобиля — разбитый моторный отсек, повреждения кузовных элементов, вмятую в салон упавшим столбом крышу машины и повреждения левого борта с водительской стороны.
В результате мощного удара Рифат Арифулин получил травмы головы и был доставлен в больницу. Выяснить все обстоятельства дорожного происшествия предстоит автоинспекторам. Известно, что у водителя люксового кроссовера 24 неоплаченных штрафа на общую сумму 20 тысяч рублей за превышение скорости, а также за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека погибли при столкновении легковушки и грузовика в Алтайском крае.
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