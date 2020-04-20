5-tv.ru публикует кадры с места ДТП, которое устроил пьяный бывший депутат Рифат Арифулин в подмосковном Орехово-Зуево. Экс-парламентарий на своем люксовом кроссовере Bentley Bentayga по невыясненным причинам врезался в столб на улице Барышникова.

По видео можно оценить весь масштаб повреждений автомобиля — разбитый моторный отсек, повреждения кузовных элементов, вмятую в салон упавшим столбом крышу машины и повреждения левого борта с водительской стороны.

В результате мощного удара Рифат Арифулин получил травмы головы и был доставлен в больницу. Выяснить все обстоятельства дорожного происшествия предстоит автоинспекторам. Известно, что у водителя люксового кроссовера 24 неоплаченных штрафа на общую сумму 20 тысяч рублей за превышение скорости, а также за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека погибли при столкновении легковушки и грузовика в Алтайском крае.