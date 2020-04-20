Россия заняла второе место в мире по числу тестирований на коронавирус
В РФ провели свыше двух миллионов исследований на СОVID-19, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Фото: ТАСС / Мальгавко Сергей
Российская Федерация занимает на данный момент второе место в мире по числу тестирований на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«На сегодняшний день, как вы знаете, отмечается в России один из самых больших охватов в мире тестирования населения. На начало сегодняшнего дня выполнено два миллиона 53 тысячи исследований. Это является вторым результатом в мире», — сказала Голикова во время видеоконференции с экспертами по ситуации с коронавирусом в РФ.
Вице-премьер добавила, что проводить параллель между тестированием в России и других странах нельзя. В нашей стране «своя картина», пояснила она. Так, в РФ распространение COVID-19 носит характер местного значения. Имеется в виду, что в разных регионах сложилась разная ситуация.
«Например, если говорить об очагах, то наибольшее количество заболевших как раз из-за того, что есть очаги, это Республика Коми… присоединившаяся Республика Саха (Якутия), Мурманская область, где как раз количество заболевших связано с тем, что там достаточно серьезные очаги», — объяснила Голикова.
По ее словам, среднероссийский показатель заражения коронавирусом составляет 32,1 на 100 тысяч человек. В девяти регионах он выше — в частности, в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Самый низкий показатель зафиксирован в Кемеровской области.
Как сообщал 5-tv.ru в видеосовещании с экспертами по ситуации с распространением коронавируса также принимает участие президент РФ Владимир Путин. В начале заседания он сказал, что пик заболеваемости COVID-19 в России пока не пройден.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 20 апр
- Полиция выясняет обстоятельства тайной вечеринки с поцелуями в Екатеринбурге
- 20 апр
- COVID-19 диагностирован у 78 человек в больнице Екатеринбурга
- 20 апр
- Путин предупредил, что Россия еще не прошла пик заболеваемости коронавирусом
- 20 апр
- Медцентр Минобороны РФ в Нижнем Новгороде готов к оказанию помощи по борьбе с коронавирусом
- 20 апр
- Песков оценил запасы средств индивидуальной защиты от вирусов в регионах
- 20 апр
- «Это позитивная история»: Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве
- 20 апр
- Зараженный коронавирусом житель Екатеринбурга ранил ножом полицейского
- 20 апр
- Глава Минздрава назвал режим самоизоляции эффективным
- 20 апр
- Более 40 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в России
- 20 апр
- В Петербурге объявили в розыск сбежавшего пациента с симптомами COVID-19
Читайте также
57%
0.73 81.10
0.99
Нашли ошибку?