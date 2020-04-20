В РФ провели свыше двух миллионов исследований на СОVID-19, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Россия заняла второе место в мире по числу тестирований на коронавирус

Фото: ТАСС / Мальгавко Сергей

Тема:
Эпидемия коронавируса

Российская Федерация занимает на данный момент второе место в мире по числу тестирований на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«На сегодняшний день, как вы знаете, отмечается в России один из самых больших охватов в мире тестирования населения. На начало сегодняшнего дня выполнено два миллиона 53 тысячи исследований. Это является вторым результатом в мире», — сказала Голикова во время видеоконференции с экспертами по ситуации с коронавирусом в РФ.

Вице-премьер добавила, что проводить параллель между тестированием в России и других странах нельзя. В нашей стране «своя картина», пояснила она. Так, в РФ распространение COVID-19 носит характер местного значения. Имеется в виду, что в разных регионах сложилась разная ситуация.

«Например, если говорить об очагах, то наибольшее количество заболевших как раз из-за того, что есть очаги, это Республика Коми… присоединившаяся Республика Саха (Якутия), Мурманская область, где как раз количество заболевших связано с тем, что там достаточно серьезные очаги», — объяснила Голикова.

По ее словам, среднероссийский показатель заражения коронавирусом составляет 32,1 на 100 тысяч человек. В девяти регионах он выше — в частности, в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Самый низкий показатель зафиксирован в Кемеровской области.

Как сообщал 5-tv.ru в видеосовещании с экспертами по ситуации с распространением коронавируса также принимает участие президент РФ Владимир Путин. В начале заседания он сказал, что пик заболеваемости COVID-19 в России пока не пройден.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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