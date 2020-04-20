Лариса Удовиченко опровергла слухи о беременности своей дочери
Актриса заявила, что никакой бабушкой она стать не готовится, и была крайне удивлена такому предположению.
Закрыть
Смотрите также:
Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
Приметы на Пасху 19 апреля: Как нужно провести этот день, чтобы привлечь благополучие
Поклонники гадают, что за мужчина вместе с Самойловой и детьми красил яйца на Пасху
Вернувшийся из США школьник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС/Савостьянов Сергей, 5-tv.ru
Актриса, народная артистка РФ Лариса Удовиченко опровергла в беседе с 5-tv.ru слухи о том, что ее единственная наследница через шесть-семь месяцев станет мамой. По ее словам, никакого пополнения в ее семье не ожидается, и статус бабушки ей пока не светит. Более того, новость ее сильно ошарашила.
«Какой бабушкой, о чем вы говорите? Никакая я не бабушка! Что вы придумываете, ничего подобного. Нет, не ждет ребенка, с чего вы взяли?» — удивилась актриса.
Ранее «Экспресс газета» сообщала, что дочь Ларисы Удовиченко 30-летняя Мария нашла своего единственного. По информации издания, она вышла замуж за итальянца Франческо Криусколи и сейчас ждет первенца. Мария — единственный ребенок артистки. Она появилась на свет во время третьего замужества актрисы с пианистом Геннадием Болгариным. В первых двух браках детей у Удовиченко не было.
Читайте также
61%
0.73 81.10
0.99
Нашли ошибку?