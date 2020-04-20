Актриса, народная артистка РФ Лариса Удовиченко опровергла в беседе с 5-tv.ru слухи о том, что ее единственная наследница через шесть-семь месяцев станет мамой. По ее словам, никакого пополнения в ее семье не ожидается, и статус бабушки ей пока не светит. Более того, новость ее сильно ошарашила.

«Какой бабушкой, о чем вы говорите? Никакая я не бабушка! Что вы придумываете, ничего подобного. Нет, не ждет ребенка, с чего вы взяли?» — удивилась актриса.

Ранее «Экспресс газета» сообщала, что дочь Ларисы Удовиченко 30-летняя Мария нашла своего единственного. По информации издания, она вышла замуж за итальянца Франческо Криусколи и сейчас ждет первенца. Мария — единственный ребенок артистки. Она появилась на свет во время третьего замужества актрисы с пианистом Геннадием Болгариным. В первых двух браках детей у Удовиченко не было.