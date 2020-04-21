В Петербурге власти города и МВД договорились о ловле нарушителей режима самоизоляции

Пропускной режим, введенный в Москве, продлен до 1 мая. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин. На этой неделе в Москве заработает автоматический контроль за соблюдением электронных пропусков — это касается и тех, кто передвигается на личных автомобилях, и тех, кто ездит на наземном общественном транспорте и в метро. Такие меры Собянин назвал «достаточными» на данном этапе распространения инфекции.

В Петербурге власти города подписали соглашение с МВД. Согласно документу полиция Северной столицы начнет привлекать горожан к ответственности за нарушение режима самоизоляции. Посещение запретных объектов и мероприятий грозит штрафом до четырех тысяч рублей. А петербуржцы с легкой формой коронавируса смогут освободить больничные койки и лечиться дома — под надзором врача. Контакт с пациентом медики будут поддерживать по телефону или видеосвязи.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112