В Петербурге власти города и МВД договорились о ловле нарушителей режима самоизоляции

Сотрудники полиции начнут привлекать горожан к ответственности за нарушение режима самоизоляции.

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Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Пропускной режим, введенный в Москве, продлен до 1 мая. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин. На этой неделе в Москве заработает автоматический контроль за соблюдением электронных пропусков — это касается и тех, кто передвигается на личных автомобилях, и тех, кто ездит на наземном общественном транспорте и в метро. Такие меры Собянин назвал «достаточными» на данном этапе распространения инфекции.

В Петербурге власти города подписали соглашение с МВД. Согласно документу полиция Северной столицы начнет привлекать горожан к ответственности за нарушение режима самоизоляции. Посещение запретных объектов и мероприятий грозит штрафом до четырех тысяч рублей. А петербуржцы с легкой формой коронавируса смогут освободить больничные койки и лечиться дома — под надзором врача. Контакт с пациентом медики будут поддерживать по телефону или видеосвязи.

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Тема:
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