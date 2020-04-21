За последние сутки в России коронавирусом заразились 5642 человека в 78 регионах. Общее число достигло 52763, из них полностью выздоровели 3873 человека. Проведено более 2,14 миллионов тестов. Об этом сообщает оперштаб.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 5 642 в 78 регионах, в том числе выявлено активно и без клинических проявлений 2 567 (45,5%)», — говорится сообщении об оперативных данных.

В лидерах по-прежнему остается Москва — 3083 новых случая. Соответственно по данным на вторник, 21 апреля, в столице выявлено 29433 зараженных COVID-19.

«В России нарастающим итогом зарегистрировано 52 763 случая (+12,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах», — говорится в сообщении штаба.

Число умерших в России пациентов от COVID-19 достигло 456 человек — за последние сутки зафиксирован 51 летальный исход.

За сутки число инфицированных COVID-19 в России увеличилось на 5642 1/1

Статистика по регионам:

Москва - 3083

Московская область - 718

Санкт-Петербург - 127

Нижегородская область - 101

Свердловская область - 84

Тульская область - 75

Республика Башкортостан - 74

Красноярский край - 64

Ростовская область - 54

Республика Татарстан - 50

Республика Ингушетия - 46

Краснодарский край - 44

Ярославская область - 43

Алтайский край - 43

Ленинградская область - 42

Оренбургская область - 42

Республика Дагестан - 40

Чеченская Республика - 39

Тюменская область - 36

Мурманская область - 35

Республика Мордовия - 34

Тверская область - 33

Республика Северная Осетия - 32

Воронежская область - 31

Калужская область - 30

Брянская область - 29

Хабаровский край - 28

Рязанская область - 27

Удмуртская Республика - 26

Саратовская область - 26

Орловская область - 23

Волгоградская область - 23

Курская область - 22

Ставропольский край - 22

Пермский край - 22

Владимирская область - 21

Еврейская АО - 21

Липецкая область - 20

Республика Марий Эл - 20

Смоленская область - 19

Карачаево-Черкесская Республика - 19

Кировская область - 19

Кабардино-Балкарская Республика - 18

Республика Коми - 16

Пензенская область - 15

Челябинская область - 14

Тамбовская область - 13

Костромская область - 11

Белгородская область - 10

Ивановская область - 10

Чувашская Республика - 10

Республика Бурятия - 10

Ханты-Мансийский АО - 9

Республика Адыгея - 8

Самарская область - 8

Республика Хакасия - 8

Вологодская область - 7

Забайкальский край - 7

Приморский край - 7

Камчатский край - 7

Калининградская область - 6

Новгородская область - 6

Псковская область - 6

Ямало-Ненецкий АО - 6

Кемеровская область - 6

Омская область - 5

Архангельская область - 4

Республика Алтай - 4

Томская область - 4

Республика Саха (Якутия) - 4

Республика Карелия - 3

Иркутская область - 3

Новосибирская область - 3

Курганская область - 2

Магаданская область - 2

Астраханская область - 1

Республика Крым - 1

г. Севастополь - 1

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