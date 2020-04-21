Из них 45,5% не имели клинических проявлений болезни.

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Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

За последние сутки в России коронавирусом заразились 5642 человека в 78 регионах. Общее число достигло 52763, из них полностью выздоровели 3873 человека. Проведено более 2,14 миллионов тестов. Об этом сообщает оперштаб.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 5 642 в 78 регионах, в том числе выявлено активно и без клинических проявлений 2 567 (45,5%)», — говорится сообщении об оперативных данных.

В лидерах по-прежнему остается Москва — 3083 новых случая. Соответственно по данным на вторник, 21 апреля, в столице выявлено 29433 зараженных COVID-19.

«В России нарастающим итогом зарегистрировано 52 763 случая (+12,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах», — говорится в сообщении штаба.

Число умерших в России пациентов от COVID-19 достигло 456 человек — за последние сутки зафиксирован 51 летальный исход.  

За сутки число инфицированных COVID-19 в России увеличилось на 5642

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Статистика по регионам:

  • Москва - 3083
  • Московская область - 718
  • Санкт-Петербург - 127
  • Нижегородская область - 101
  • Свердловская область - 84
  • Тульская область - 75
  • Республика Башкортостан - 74
  • Красноярский край - 64
  • Ростовская область - 54
  • Республика Татарстан - 50
  • Республика Ингушетия - 46
  • Краснодарский край - 44
  • Ярославская область - 43
  • Алтайский край - 43
  • Ленинградская область - 42
  • Оренбургская область - 42
  • Республика Дагестан - 40
  • Чеченская Республика - 39
  • Тюменская область - 36
  • Мурманская область - 35
  • Республика Мордовия - 34
  • Тверская область - 33
  • Республика Северная Осетия - 32
  • Воронежская область - 31
  • Калужская область - 30
  • Брянская область - 29
  • Хабаровский край - 28
  • Рязанская область - 27
  • Удмуртская Республика - 26
  • Саратовская область - 26
  • Орловская область - 23
  • Волгоградская область - 23
  • Курская область - 22
  • Ставропольский край - 22
  • Пермский край - 22
  • Владимирская область - 21
  • Еврейская АО - 21
  • Липецкая область - 20
  • Республика Марий Эл - 20
  • Смоленская область - 19
  • Карачаево-Черкесская Республика - 19
  • Кировская область - 19
  • Кабардино-Балкарская Республика - 18
  • Республика Коми - 16
  • Пензенская область - 15
  • Челябинская область - 14
  • Тамбовская область - 13
  • Костромская область - 11
  • Белгородская область - 10
  • Ивановская область - 10
  • Чувашская Республика - 10
  • Республика Бурятия - 10
  • Ханты-Мансийский АО - 9
  • Республика Адыгея - 8
  • Самарская область - 8
  • Республика Хакасия - 8
  • Вологодская область - 7
  • Забайкальский край - 7
  • Приморский край - 7
  • Камчатский край - 7
  • Калининградская область - 6
  • Новгородская область - 6
  • Псковская область - 6
  • Ямало-Ненецкий АО - 6
  • Кемеровская область - 6
  • Омская область - 5
  • Архангельская область - 4
  • Республика Алтай - 4
  • Томская область - 4
  • Республика Саха (Якутия) - 4
  • Республика Карелия - 3
  • Иркутская область - 3
  • Новосибирская область - 3
  • Курганская область - 2
  • Магаданская область - 2
  • Астраханская область - 1
  • Республика Крым - 1
  • г. Севастополь - 1

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Тема:
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