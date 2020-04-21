За сутки число инфицированных COVID-19 в России увеличилось на 5642
Из них 45,5% не имели клинических проявлений болезни.
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Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил, 5-tv.ru
За последние сутки в России коронавирусом заразились 5642 человека в 78 регионах. Общее число достигло 52763, из них полностью выздоровели 3873 человека. Проведено более 2,14 миллионов тестов. Об этом сообщает оперштаб.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 5 642 в 78 регионах, в том числе выявлено активно и без клинических проявлений 2 567 (45,5%)», — говорится сообщении об оперативных данных.
В лидерах по-прежнему остается Москва — 3083 новых случая. Соответственно по данным на вторник, 21 апреля, в столице выявлено 29433 зараженных COVID-19.
«В России нарастающим итогом зарегистрировано 52 763 случая (+12,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах», — говорится в сообщении штаба.
Число умерших в России пациентов от COVID-19 достигло 456 человек — за последние сутки зафиксирован 51 летальный исход.
Статистика по регионам:
- Москва - 3083
- Московская область - 718
- Санкт-Петербург - 127
- Нижегородская область - 101
- Свердловская область - 84
- Тульская область - 75
- Республика Башкортостан - 74
- Красноярский край - 64
- Ростовская область - 54
- Республика Татарстан - 50
- Республика Ингушетия - 46
- Краснодарский край - 44
- Ярославская область - 43
- Алтайский край - 43
- Ленинградская область - 42
- Оренбургская область - 42
- Республика Дагестан - 40
- Чеченская Республика - 39
- Тюменская область - 36
- Мурманская область - 35
- Республика Мордовия - 34
- Тверская область - 33
- Республика Северная Осетия - 32
- Воронежская область - 31
- Калужская область - 30
- Брянская область - 29
- Хабаровский край - 28
- Рязанская область - 27
- Удмуртская Республика - 26
- Саратовская область - 26
- Орловская область - 23
- Волгоградская область - 23
- Курская область - 22
- Ставропольский край - 22
- Пермский край - 22
- Владимирская область - 21
- Еврейская АО - 21
- Липецкая область - 20
- Республика Марий Эл - 20
- Смоленская область - 19
- Карачаево-Черкесская Республика - 19
- Кировская область - 19
- Кабардино-Балкарская Республика - 18
- Республика Коми - 16
- Пензенская область - 15
- Челябинская область - 14
- Тамбовская область - 13
- Костромская область - 11
- Белгородская область - 10
- Ивановская область - 10
- Чувашская Республика - 10
- Республика Бурятия - 10
- Ханты-Мансийский АО - 9
- Республика Адыгея - 8
- Самарская область - 8
- Республика Хакасия - 8
- Вологодская область - 7
- Забайкальский край - 7
- Приморский край - 7
- Камчатский край - 7
- Калининградская область - 6
- Новгородская область - 6
- Псковская область - 6
- Ямало-Ненецкий АО - 6
- Кемеровская область - 6
- Омская область - 5
- Архангельская область - 4
- Республика Алтай - 4
- Томская область - 4
- Республика Саха (Якутия) - 4
- Республика Карелия - 3
- Иркутская область - 3
- Новосибирская область - 3
- Курганская область - 2
- Магаданская область - 2
- Астраханская область - 1
- Республика Крым - 1
- г. Севастополь - 1
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