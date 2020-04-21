Отличный способ скрасить одинокие будни во время самоизоляции придумали в Мексике.

Владельцы приюта для животных развернули целую рекламную компанию под девизом «найди друга на всю жизнь». Одиноким мексиканцам предлагают взять щенков, чтобы было кого обнять во время пандемии.

Владельцам приюта уже удалось пристроить восемь питомцев. А их место в вольерах заняли бездомные собаки. В будущем им тоже планируют найти любящих хозяев.

Подтверждением тому, что питомец в доме большая радость, являются множество фотографий и милых роликов с животными в социальных сетях. Среди них встречаются и звезды. Как рассказывал ранее 5-tv.ru, в компании очаровательного шпица дома в самоизоляции проводят внук Примадонны Никита Пресняков и его супруга.

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