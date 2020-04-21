Звезда «Моей прекрасной няня» была шокирована, что некоторые СМИ искажают факты из ее биографии.

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Фото, видео: ТАСС / Саверкин Александр

Актриса Ольга Прокофьева, прославившаяся благодаря роли Жанны Аркадьевны в знаменитом сериале «Моя прекрасная няня», прокомментировала заявление Бориса Смолкина о том, что у звезд когда-то был роман.

Так, в беседе с 5-tv.ru Ольга назвала бредом то, о чем ранее сообщил на всю страну ее коллега по цеху, а также посоветовала одиозным СМИ перестать писать всякую чушь о ее личной жизни и заняться чем-нибудь полезным.

«Мои дорогие, вам заняться нечем? Идите в волонтеры. Помогайте людям: бабулькам соседкам. Вам делать что ли нечего? Господи, что вы читаете, куда вы смотрите…» — обратилась к публике раздосадованная актриса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Борис Смолкин в эфире передачи «Судьба человека» официально заявил: во время съемок сериала между ним и Ольгой разыгрался бурный роман.

Так, 72-летний «дворецкий» утверждал, что долгое время его допытывали, почему он так плохо относится к экранной Жанне Аркадьевне. Отвечая на вопрос, актер однозначно констатировал: когда школьнику нравится одноклассница — он дергает ее за косички. Подобным образом оказывал знаки внимания звезде и сам Борис.

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