Видео: разъяренная толпа чуть не линчевала водителя BMW за массовую аварию
Граждане начали выламывать двери и разбивать стекла у лежащей на боку иномарки, чтобы достать из нее водителя.
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Фото, видео: ВКонтакте @id5215897, @alexandrov33region, globallookpress.com
Жители города Александров Владимировской области едва не линчевали водителя джипа марки BMW прямо на дороге. Причиной чуть не случившегося самосуда стало массовое ДТП. Видео с моментом аварии и ее последствиями появились в сети.
Первый ролик был снят из автомобиля на камеру видеорегистратора. На кадрах видно, что едущий впереди BMW пытался проскочить через перекресток, хотя еще на подъезде к нему для него загорелся красный сигнал светофора. В результате в правый бок джипа врезалась легковушка, от чего тот отбросило в другой автомобиль. От последнего удара премиальный кроссовер перевернулся.
Второе видео сняла очевидица из соседнего дома. На кадрах видно толпу, сбежавшуюся к лежащему на боку BMW. Граждане начали выламывать двери и разбивать стекла. По всей видимости, они хотели вытащить водителя из иномарки и наказать его. Для этой цели же цели они перевернули джип, поставив его на колеса. Сразу же после этого была открыта дверь со стороны места водителя. В этот момент на место прибыла карета скорой помощи, и люди разошлись.
Как стало известно 5-tv.ru, за рулем BMW сидел 31-летний мужчина. Некоторые наблюдатели отметили, что сбежавшиеся граждане не собирались линчевать водителя. Наоборот, они кинулись спасать его из лежащей на боку иномарки.
Что о массовом ДТП сообщили в ГИБДД?
В ГИБДД уточнили, что авария произошла вечером 20 апреля на пересечения улицы Ленина с улицей Красный переулок. Виновник ДТП двигался на BMW X5 – после выезда на перекресток в него сначала врезался Kia Rio, после чего джип отбросило в другой автомобиль марки BMW.
«В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Заявлений по факту умышленного повреждения автомобилей, ставших участниками данного ДТП, либо нанесения побоев от участвующих лиц не поступало», – сообщили в дорожной полиции.
Там добавили, что водителя BMW X5 оштрафовали за проезд на запрещающий сигнал светофора (часть первая статьи 12.12 КоАП РФ).
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Архангельске устроили самосуд над подозреваемым в нападениях на женщин.
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