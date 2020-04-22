Шоу беспилотников устроили в честь боровшихся с СОVID-19 медиков в Китае

Световое представление, устроенное с помощью трех сотен дронов, увидели более 30 врачей, вернувшихся домой из провинции Хубэй.

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Фото, видео: ТАСС / Su Yang, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Три сотни беспилотников подняли в небо в одной из провинций Китая. Яркое шоу местные жители устроили в честь медиков, помогающих бороться с пандемией COVID-19. Свою миссию по спасению пациентов врачи выполняли в провинции Хубэй. А теперь вернулись домой, где их встретили благодарные земляки. Отмечается, что световое шоу увидели больше 30 врачей. Все они были очень тронуты зрелищем.

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Тема:
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