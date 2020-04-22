Успокаивающую мелодию SАRS-СоV-2 передали 13-струнный японский инструмент кото, колокольчики и флейты.

Ученый преобразовал коронавирус в музыку. Она оказалась спокойной и даже приятной

Фото: www.globallookpress.com /Cdc/Cdc

Тема:
Эпидемия коронавируса

Ученый из Массачусетского технологического института (MIT) США Маркус Бюлер преобразовал коронавирус SARS-CoV-2 в музыку. Об этом сообщает Vice.

Чтобы сделать из вируса музыкальную композицию, ученый использовал технологию сонификации — перевода незвуковых данных в звук. Для этого он присвоил каждой аминокислоте из структуры коронавируса ноту в музыкальной гамме, а каждому виду белка — свой инструмент.

Главную партию исполняет 13-струнный японский инструмент кото, который дополняют колокольчики и флейты. Каждый инструмент играет в зависимости от того, как движется закрепленный за ним фрагмент SARS-CoV-2.

В результате получилась многослойная композиция. Она довольно спокойная, а временами даже приятная. Отмечается, что в мелодии из коронавируса слушатель может распознать колебания, отражающие иерархическую геометрию белка.

«Это странный шаг — сделать музыку из вируса, стоящего за глобальной пандемией и вашей самоизоляцией, но поскольку она звучит успокаивающе, мы не будем никого осуждать», — отмечает Vice.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вирусолог из китайского Уханя рассказал о невозможности синтеза коронавируса. Тем самым он попытался опровергнуть слухи о том, что SARS-CoV-2 мог «выйти» из стен местного института вирусологии.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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