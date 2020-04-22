Ученый преобразовал коронавирус в музыку. Она оказалась спокойной и даже приятной
Успокаивающую мелодию SАRS-СоV-2 передали 13-струнный японский инструмент кото, колокольчики и флейты.
Фото: www.globallookpress.com /Cdc/Cdc
Ученый из Массачусетского технологического института (MIT) США Маркус Бюлер преобразовал коронавирус SARS-CoV-2 в музыку. Об этом сообщает Vice.
Чтобы сделать из вируса музыкальную композицию, ученый использовал технологию сонификации — перевода незвуковых данных в звук. Для этого он присвоил каждой аминокислоте из структуры коронавируса ноту в музыкальной гамме, а каждому виду белка — свой инструмент.
Главную партию исполняет 13-струнный японский инструмент кото, который дополняют колокольчики и флейты. Каждый инструмент играет в зависимости от того, как движется закрепленный за ним фрагмент SARS-CoV-2.
В результате получилась многослойная композиция. Она довольно спокойная, а временами даже приятная. Отмечается, что в мелодии из коронавируса слушатель может распознать колебания, отражающие иерархическую геометрию белка.
«Это странный шаг — сделать музыку из вируса, стоящего за глобальной пандемией и вашей самоизоляцией, но поскольку она звучит успокаивающе, мы не будем никого осуждать», — отмечает Vice.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что вирусолог из китайского Уханя рассказал о невозможности синтеза коронавируса. Тем самым он попытался опровергнуть слухи о том, что SARS-CoV-2 мог «выйти» из стен местного института вирусологии.
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