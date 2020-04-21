Настоятель Богоявленского собора Москвы умер от коронавируса

Скончался настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове (Москва), протоиерей Александр Агейкин. Об этом сообщается в Telegram-канале «Коронавирус. Рабочая группа при Патриархе».

«Отошел ко Господу протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве. Господь да упокоит душу новопреставленного в селениях праведных и сотворит ему вечную память. Просим ваших молитв об упокоении усопшего отца Александра», — говорится в сообщении.

Интерфакс со ссылкой на источник в медицинских кругах пишет, что причиной смерти 48-летнего священнослужителя стала коронавирусная инфекция COVID-19. Он впал в кому примерно в полночь и умер к утру 21 апреля.

Протоиерей Александр Агейкин родился 8 июня 1971 года в Одинцово-10 (теперь поселок городского типа Власиха) Московской области. В 2000 году стал клириком храма Христа Спасителя. Занимал этот пост до марта 2013-го, когда был назначен настоятелем Богоявленского кафедрального собора Москвы.

Три года спустя отец Александр также стал председателем Церковно-общественного совета при патриархе по развитию русского церковного пения. На следующий год его назначили замруководителя Административного секретариата Московской патриархии.

Как сообщал 5-tv.ru, в Москве заражены коронавирусом около 30 тысяч человек. Инфекция COVID-19 унесла жизни 233 жителей столицы.

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