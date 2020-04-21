Председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе видеоинтервью раскрыл подробности сделки по продаже кредитной организации. По его словам, соглашение стало выгодным для правительства РФ, сообщает «Экономика сегодня».

Российский Минфин сообщил о закрытии сделки по покупке доли в Сбербанке Центробанком 10 апреля. Изначально пакет 50% плюс одна акция оценивался в два с половиной триллиона рублей, а в результате был продан за 2,14 триллиона рублей.

«Деньги прошли трансфером из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в бюджет, потому что бюджет изъял у Центрального банка полностью всю сумму за исключением 200 миллиардов, которые оставили на покрытие текущего убытка Центрального банка. Поэтому для правительства это исключительно выгодная сделка», — отметил Герман Греф.

Глава Сбербанка отметил, что валютные накопления в ФНБ в любом случае подверглись бы конвертации, после чего были направлены в бюджет. Благодаря сделке средства ушли трансфером через оплату акций финансовой организации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сбербанке рассчитали сроки выхода России на плато по коронавирусу.