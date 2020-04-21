В Сбербанке рассчитали сроки выхода России на плато по коронавирусу. Об этом в ходе видеоинтервью заявил глава кредитной организации Герман Греф.

Председатель правления Сбербанка отметил, что специалистами была разработана соответствующая математическая модель. Согласно проведенным расчетам, пик заболеваемости COVID-19 в РФ будет зафиксирован в первой декаде мая.

«Мы должны преодолеть пик заболеваемости. Мы сделали математическую модель, сделали оценку того, как это происходит в других странах и как это происходит у нас. По нашим оценкам, такой пик (заболеваемости — Прим.ред.)наступит в нашей стране примерно с 5 по 10 мая», — сказал Герман Греф.

Глава Сбербанка подчеркнул, что до наступления указанного периода времени россиянам критически важно соблюдать режим самоизоляции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом.

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