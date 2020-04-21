Жительница Соль-Илецка Оренбургской области выложила в сеть кадры жестокого избиения младенца молодой матерью.

На кадрах видно, как женщина достает мальчика из кроватки, некоторое время держит на руках и садится с ним на диван. Вскоре горе-мамаша швыряет младенца и начинает с силой бить его рукой по спине. Когда ребенок начал истошно кричать, девушка взяла его на руки и продолжила наносить удары, в том числе и по голове. В довершение ко всему мать швырнула ребенка на диван.

Жестокость по отношению к родному сыну девушка сопровождает отборной нецензурной бранью.

«***** ****** ты меня уже, ****! Из-за тебя второй ребенок страдает, придурок! Устала я уже с ним нянчиться! Не помогает никто! Где папаша твой?!» — возмущается мать.

Стоит отметить, что женщина, которая снимала вопиющий инцидент, не пытается противостоять деяниям своей подруги.

Как стало известно 5-tv.ru, на жестокую мать уже неоднократно поступали жалобы в местные органы опеки. Сестра автора видеоролика рассказала, что в ведомстве ей посоветовали «не лезть в это дело». Жительница Соль-Илецка отметила, что реакция на инцидент последовала только после придания его огласки.

«А если она убьет этого ребенка? Им легче от этого станет? <…> Я девочкам показываю, у меня просто чужие люди плачут. Я сама еле отошла», — говорит женщина.

ren.tv

По некоторым данным, горе-мамашу зовут Анастасия. В настоящее время проверку по факту инцидента проводит прокуратура. Ребенок изъят и госпитализирован. Другие подробности выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК возбудил уголовное дело по факту жестокого избиения ребенка матерью в Новороссийске.