Россияне сыграют первую онлайн-свадьбу за время режима самоизоляции 25 апреля
Молодожены из Удмуртии призвали всех желающих присоединиться к торжеству в дистанционном режиме.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, ВКонтакте @a.brechalov
Первая онлайн-свадьба за время режима самоизоляции в России состоится в Удмуртии. Об этом во время эфира на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава республики Александр Бречалов.
«У меня некоторое время назад одно из обращений было: Альберт Гатаулин обратился ко мне в социальной сети с просьбой помочь заключить брак во время самоизоляции. Альберт был уверен, что ЗАГСы не работают. Ну вот, 25 апреля пройдет у них онлайн-свадьба. Официально станут первой парой, чья свадьба пройдет в онлайн режиме», — сказал Брычалов.
По его словам, молодожены пригласили всех желающих присоединиться к торжеству. Разумеется, в дистанционном режиме. Глава республики тоже пообещал поучаствовать в онлайн-церемонии и поздравить брачующихся.
«Молодцы! У нас большинство таких людей в республике — абсолютное большинство, — которые через все преграды и своего добиваются, и продолжают работать, ну, и, как видите, женятся. Уверен, что у вас будут замечательные дети. Вы — молодцы!» — подытожил глава Удмуртии.
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