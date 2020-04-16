Пока психологи волнуются, что режим самоизоляции приведет к росту числа разводов, некоторых карантин — объединяют.

Невероятная история. Российская танцовщица эвакуировалась из охваченного коронавирусом Уханя. За 14 дней обязательной обсервации познакомилась с молодым человеком — онлайн. И вскоре оказалась с любимым в деревне. Теперь пара готовится к свадьбе.

Зажигательная танцовщица, она и представить себя не могла деревенской жительницей. Сценические подмостки на сарай променяла. Еще никогда Виктория не была так далеко от цивилизации. Областной центр — в трех сотнях километров. А ведь недавно в китайском шоу-бизнесе блистала.

О пути из китайского шоу-бизнеса в российскую глубинку — Ян Воскресенский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россияне все чаще стали знакомиться в интернете.