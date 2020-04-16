История любви назло коронавирусу и благодаря ему
Эвакуированная из Уханя российская танцовщица в обсервации по интернету познакомилась с молодым человеком и променяла сцену на деревню.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa; 5-tv.ru
Пока психологи волнуются, что режим самоизоляции приведет к росту числа разводов, некоторых карантин — объединяют.
Невероятная история. Российская танцовщица эвакуировалась из охваченного коронавирусом Уханя. За 14 дней обязательной обсервации познакомилась с молодым человеком — онлайн. И вскоре оказалась с любимым в деревне. Теперь пара готовится к свадьбе.
Зажигательная танцовщица, она и представить себя не могла деревенской жительницей. Сценические подмостки на сарай променяла. Еще никогда Виктория не была так далеко от цивилизации. Областной центр — в трех сотнях километров. А ведь недавно в китайском шоу-бизнесе блистала.
О пути из китайского шоу-бизнеса в российскую глубинку — Ян Воскресенский.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россияне все чаще стали знакомиться в интернете.
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