Иммунолог Зоя Скорпилева рассказала о динамике распространения COVID-19.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Врач-иммунолог Зоя Скорпилева в интервью телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала, когда наступит всплеск заболеваемости коронавирусом в Петербурге. По словам кандидата медицинских наук, пик распространения COVID-19 в Северной столице может быть пройден в конце следующей недели — 1–3 мая.

Специалист отметила, что по опыту других стран, в течение двух-трех недель происходит эпидемиологический подъем, далее ситуация выходит на плато, после чего отмечается спад.

Несмотря на это, Зоя Скорпилева не смогла дать стопроцентную гарантию, что коронавирус отступит при наступлении тепла.

«Мы пока ничего сказать не можем. Утверждали, что вирус плохо переносит высокие температуры, но есть страны, где постоянно высокие температуры, поэтому посмотрим, что будет у нас. В нашем городе вообще на высокие температуры рассчитывать не приходится», — сказала иммунолог.

Врач выразила надежду, что летом угроза распространения нового внеклеточного агента начнет снижаться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что переболевший коронавирусом спортсмен из Петербурга стал донором плазмы.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
21 апр
Россияне сыграют первую онлайн-свадьбу за время режима самоизоляции 25 апреля
21 апр
Андоленко рассказала, как защитить легкие от коронавируса по методу астрологов
21 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 21 апреля
21 апр
В Минздраве призвали обзванивать пациентов с хроническими заболеваниями
21 апр
Скрасить одинокие будни самоизоляции в Мексике предложили питомцами из приюта
21 апр
Верховный суд РФ опробует практику проведения слушаний онлайн
21 апр
Герман Греф объяснил отказ властей раздать населению деньги
21 апр
Переболевший коронавирусом спортсмен из Петербурга стал донором плазмы
21 апр
Футбольные матчи в Германии могут возобновить 9 мая
21 апр
Настоятель Богоявленского собора Москвы умер от коронавируса

Читайте также

+11° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
76.26
1.59 82.62
1.52
Эпоха черного Месяца: гороскоп для всех знаков зодиака на самый опасный период в году

Последние новости

22:08
Россияне сыграют первую онлайн-свадьбу за время режима самоизоляции 25 апреля
21:57
«Смотреть просто невозможно»: Анна Кузнецова об избиении малыша в Соль-Илецке
21:46
Как самостоятельное окрашивание звезд может навредить их волосам
21:34
Когда наступит всплеск заболеваемости коронавирусом в Петербурге?
21:22
Новые правила пропускного режима вводятся с 22 апреля в Москве
21:11
Андоленко рассказала, как защитить легкие от коронавируса по методу астрологов

Сейчас читают

Эпоха черного Месяца: гороскоп для всех знаков зодиака на самый опасный период в году
Астролог Василиса Володина предсказала более беспокойный месяц в 2020 году, чем апрель
«Меня подставили!» — за что непризнанный сын Цискаридзе умоляет его простить

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок