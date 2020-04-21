Врач-иммунолог Зоя Скорпилева в интервью телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала, когда наступит всплеск заболеваемости коронавирусом в Петербурге. По словам кандидата медицинских наук, пик распространения COVID-19 в Северной столице может быть пройден в конце следующей недели — 1–3 мая.

Специалист отметила, что по опыту других стран, в течение двух-трех недель происходит эпидемиологический подъем, далее ситуация выходит на плато, после чего отмечается спад.

Несмотря на это, Зоя Скорпилева не смогла дать стопроцентную гарантию, что коронавирус отступит при наступлении тепла.

«Мы пока ничего сказать не можем. Утверждали, что вирус плохо переносит высокие температуры, но есть страны, где постоянно высокие температуры, поэтому посмотрим, что будет у нас. В нашем городе вообще на высокие температуры рассчитывать не приходится», — сказала иммунолог.

Врач выразила надежду, что летом угроза распространения нового внеклеточного агента начнет снижаться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что переболевший коронавирусом спортсмен из Петербурга стал донором плазмы.

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