Петр Тюшкевич призвал тех, кто излечился от COVID-19 последовать его примеру.

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Фото, видео: Instagram @petertyushkevich

Тема:
Эпидемия коронавируса

Переболевший коронавирусом чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга Петр Тюшкевич стал донором плазмы. 32-летний спортсмен решил оказать посильную помощь в борьбе с распространением COVID-19.

В своем аккаунте в Instagram в разделе сторис Петр Тюшкевич опубликовал видео, снятое на станции переливания крови во время процедуры, и призвал тех, кто смог побороть инфекцию последовать его примеру.

«Вечеринка „Плазма гивинг“. Было бы клево, если б кто болел, тоже сдал плазму», — подписал кадры кайтсерфер.

Петр Тюшкевич рассказал общественности о заражении коронавирусом 15 марта. Спортсмен проходил лечение в инфекционной больнице в Коммунарке в Москве. 30 марта кайтсерфер сообщил, что ему удалось справиться с новым внеклеточным агентом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве после переливания плазмы трое пациентов вылечились от коронавируса.

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Тема:
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