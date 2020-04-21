Переболевший коронавирусом спортсмен из Петербурга стал донором плазмы
Петр Тюшкевич призвал тех, кто излечился от COVID-19 последовать его примеру.
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Фото, видео: Instagram @petertyushkevich
Переболевший коронавирусом чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга Петр Тюшкевич стал донором плазмы. 32-летний спортсмен решил оказать посильную помощь в борьбе с распространением COVID-19.
В своем аккаунте в Instagram в разделе сторис Петр Тюшкевич опубликовал видео, снятое на станции переливания крови во время процедуры, и призвал тех, кто смог побороть инфекцию последовать его примеру.
«Вечеринка „Плазма гивинг“. Было бы клево, если б кто болел, тоже сдал плазму», — подписал кадры кайтсерфер.
Петр Тюшкевич рассказал общественности о заражении коронавирусом 15 марта. Спортсмен проходил лечение в инфекционной больнице в Коммунарке в Москве. 30 марта кайтсерфер сообщил, что ему удалось справиться с новым внеклеточным агентом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве после переливания плазмы трое пациентов вылечились от коронавируса.
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