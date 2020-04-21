«Смотреть просто невозможно»: Анна Кузнецова об избиении малыша в Соль-Илецке
Уполномоченный по правам ребенка в РФ взяла ситуацию с вопиющим инцидентом под личный контроль.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова в интервью 5-tv.ru прокомментировала шокирующее видео, на котором молодая мать жестоко избивает младенца в Соль-Илецке Оренбургской области.
По словам детского омбудсмена, смотреть страшные кадры ей было очень не просто.
«Как только к нам поступила информация, мы сразу связались с региональными профильными ведомствами. Честно признаться, смотреть видео дальше первого кадра просто невозможно. Малыша бьют, потом кидают на диван, страшно представить, куда бы полетел в следующий раз», — сказала уполномоченный по правам ребенка в РФ.
Анна Кузнецова отметила, что малыш сейчас находится под присмотром врачей в больнице. В ближайшие дни ему будет проведено обследование. В настоящее время аппарат омбудсмена выясняет всю информацию о жестокой матери мальчика.
«Как нам известно, сама мама является сиротой, родственников у нее нет. Есть версия, что женщина намеревалась передать ребенка в сиротское учреждение. Но тогда не понятно, если она это действительно хотела сделать, почему не пошла официальным путем, не написала заявление?!» — задается вопросом Анна Кузнецова.
Детский омбудсмен добавила, что к расследованию инцидента подключились правоохранительные органы. В результате проверки будет дана оценка действиям или бездействию региональных органов системы профилактики.
Анна Кузнецова подчеркнула, что ситуация с избиением матерью малыша в Соль-Илецке находится под ее личным контролем.
Ранее 5-tv.ru опубликовал шокирующие кадры — молодая мать жестоко избивает младенца под Оренбургом.
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