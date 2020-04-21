СК возбудил уголовное дело по факту избиения матерью младенца в Соль-Илецке
Расследование находится под личным контролем руководителя регионального управления ведомства по Оренбургской области.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко, 5-tv.ru
Следственный комитет РФ по Оренбургской области возбудил уголовное дело по факту избиения молодой матерью младенца в Соль-Илецке.
В ведомстве отметили, что исполняющий обязанности руководителя регионального управления СК Дмитрий Ибраев незамедлительно инициировал проведение процессуальной проверки по вопиющему инциденту и поручил установить все обстоятельства произошедшего. Помимо прочего, в настоящее время решается вопрос о передаче из органов полиции материалов по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
«По результатам проведенных неотложных проверочных мероприятий по факту произошедшего следственными органами СК России по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Истязание в отношении несовершеннолетнего», — говорится в сообщении СК по Оренбургской области.
В ближайшее время подозреваемой изберут меру пресечения. Помимо прочего следователи дадут правовую оценку работе органов системы профилактики. Отмечается, что ребенок был изъят из семьи органами опеки. В настоящее время угрозы его жизни нет.
Расследование уголовного дела находится под личным контролем исполняющего обязанности руководителя СУ СК РФ по Оренбургской области.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова прокомментировала шокирующее видео, на котором молодая мать жестоко избивает младенца в Соль-Илецке Оренбургской области.
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