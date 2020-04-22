Видео: Пьяная компания на иномарке «собирала знаки и светофоры» в Петербурге
В погоню за нарушителями пустились несколько водителей и сдали их полиции.
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Фото, видео: Телеканал 78, ТАСС / Михаил Терещенко
Нетрезвый водитель иномарки в Петербурге совершил несколько наездов на дорожные знаки в Адмиралтейском районе города. Как сообщает телеканал «78», автомобиль марки Mazda был замечен на Витебском проспекте.
Машина привлекла внимание автомобилистов тем, что «собирала дорожные знаки». Несколько водителей начали преследование хулиганившей иномарки, по дороге набрав экстренный номер. Завершилась погоня тем, что «японец» въехал в светофор в районе станции метро «Садовая». Момент финала дорожной эпопеи попал на запись камеры видеонаблюдения.
Внутри автомобиля были обнаружены три молодых человека и девушка, все в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, они отмечали дембель. Догнавшие нарушителей водители сдали их на руки правоохранителям.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что разъяренная толпа чуть не линчевала водителя BMW за массовую аварию.
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