Жертвами коронавируса в Москве за сутки стали 28 человек

28 человек с COVID-19 скончались в Москве. По данным Оперативного штаба, это пациенты в возрасте от 30 до 93 лет. У большинства — хронические заболевания. Известно, что самый молодой из погибших болел красной волчанкой. С начала пандемии общее число жертв COVID-19 в столице — 261 человек, почти 30 тысяч зараженных коронавирусом, при этом в России уже больше трех тысяч пациентов вылечились. В целом по стране общий прирост заболевания за сутки — 5 642 человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции. Отмечается, что при решении вопроса о назначении наказания надо учитывать «требования пропорциональности, справедливости и соразмерности, индивидуализации административной ответственности».

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