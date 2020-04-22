Жертвами коронавируса в Москве за сутки стали 28 человек

Общее число зараженных COVID-19 в России достигло 52 763 человек. За все время было проведено 2,14 миллиона тестов.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Сергей Савостьянов, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

28 человек с COVID-19 скончались в Москве. По данным Оперативного штаба, это пациенты в возрасте от 30 до 93 лет. У большинства — хронические заболевания. Известно, что самый молодой из погибших болел красной волчанкой. С начала пандемии общее число жертв COVID-19 в столице — 261 человек, почти 30 тысяч зараженных коронавирусом, при этом в России уже больше трех тысяч пациентов вылечились. В целом по стране общий прирост заболевания за сутки — 5 642 человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции. Отмечается, что при решении вопроса о назначении наказания надо учитывать «требования пропорциональности, справедливости и соразмерности, индивидуализации административной ответственности».

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
22 апр
Соединенным Штатам предрекли вторую более тяжелую волну коронавируса
22 апр
Стилист Александр Рогов дал шесть полезных советов на время самоизоляции
22 апр
Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
22 апр
Что изменилось на Украине спустя год с момента победы Зеленского на президентских выборах
22 апр
Ученый преобразовал коронавирус в музыку. Она оказалась спокойной и даже приятной
22 апр
Ученые раскрыли самый вероятный способ заражения коронавирусом
22 апр
Путин обсудил с губернатором Приморья ситуацию с СОVID-19 и развитие региона
22 апр
«Со всеми по стопке»: Клара Новикова рассказала о своих развлечениях в самоизоляции
22 апр
В Ленобласти задержан хозяин хостела, где мигранты массово заразились COVID-19
22 апр
Шоу беспилотников устроили в честь боровшихся с СОVID-19 медиков в Китае
+5° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
76.26
1.59 82.62
1.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:18
53 необычных факта о Ленине: Все не знает даже историк
7:15
Соединенным Штатам предрекли вторую более тяжелую волну коронавируса
7:08
Стилист Александр Рогов дал шесть полезных советов на время самоизоляции
7:01
Жертвами коронавируса в Москве за сутки стали 28 человек
6:44
Тимати проколол губу иглой по просьбе Насти Ивлеевой
6:28
«Миллион на зарплаты»: Серов рассказал, как тяжело ему и Киркорову

Сейчас читают

Настя Ивлеева голой грудью нарисовала картину в прямом эфире в Instagram
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака
Ученые раскрыли самый вероятный способ заражения коронавирусом

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок