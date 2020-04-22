Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Отмечается, что при решении вопроса о назначении наказания надо учитывать «требования пропорциональности, справедливости и соразмерности, индивидуализации административной ответственности».
Закрыть
Смотрите также:
Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля
Поклонники гадают, что за мужчина вместе с Самойловой и детьми красил яйца на Пасху
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
Приметы на Пасху 19 апреля: Как нужно провести этот день, чтобы привлечь благополучие
Вернувшийся из США школьник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев, 5-tv.ru
Верховный суд уточнил порядок привлечения к ответственности граждан, не соблюдающих режим самоизоляции. Так, по статье за «нарушение санитарно-эпидемиологических» норм будут наказывать тех, чьи действия несут прямую угрозу обществу — лица с подозрением на инфицирование и контактирующие с ними, уклоняющиеся от лечения, вернувшиеся из-за границы и не соблюдающие карантин. Размер штрафов для таких граждан — от 15 до 40 тысяч рублей. Для должностных и юридических лиц — в несколько раз больше.
Все остальные будут отвечать по другой, более мягкой статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Это те, кто не входит в группу риска, однако перемещаются по городу без веских причин. Им грозит штраф от одной до 30 тысяч рублей. В некоторых случаях инспектор может ограничится предупреждением.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 22 апр
- Соединенным Штатам предрекли вторую более тяжелую волну коронавируса
- 22 апр
- Стилист Александр Рогов дал шесть полезных советов на время самоизоляции
- 22 апр
- Жертвами коронавируса в Москве за сутки стали 28 человек
- 22 апр
- Что изменилось на Украине спустя год с момента победы Зеленского на президентских выборах
- 22 апр
- Ученый преобразовал коронавирус в музыку. Она оказалась спокойной и даже приятной
- 22 апр
- Ученые раскрыли самый вероятный способ заражения коронавирусом
- 22 апр
- Путин обсудил с губернатором Приморья ситуацию с СОVID-19 и развитие региона
- 22 апр
- «Со всеми по стопке»: Клара Новикова рассказала о своих развлечениях в самоизоляции
- 22 апр
- В Ленобласти задержан хозяин хостела, где мигранты массово заразились COVID-19
- 22 апр
- Шоу беспилотников устроили в честь боровшихся с СОVID-19 медиков в Китае
Читайте также
61%
1.59 82.62
1.52
Нашли ошибку?