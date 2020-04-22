Отмечается, что при решении вопроса о назначении наказания надо учитывать «требования пропорциональности, справедливости и соразмерности, индивидуализации административной ответственности».

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Верховный суд уточнил порядок привлечения к ответственности граждан, не соблюдающих режим самоизоляции. Так, по статье за «нарушение санитарно-эпидемиологических» норм будут наказывать тех, чьи действия несут прямую угрозу обществу — лица с подозрением на инфицирование и контактирующие с ними, уклоняющиеся от лечения, вернувшиеся из-за границы и не соблюдающие карантин. Размер штрафов для таких граждан — от 15 до 40 тысяч рублей. Для должностных и юридических лиц — в несколько раз больше.

Все остальные будут отвечать по другой, более мягкой статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Это те, кто не входит в группу риска, однако перемещаются по городу без веских причин. Им грозит штраф от одной до 30 тысяч рублей. В некоторых случаях инспектор может ограничится предупреждением.

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Тема:
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