Президент Российского медицинского общества Евгений Ачкасов высказался о серии митингов в разных странах в разгар пандемии коронавируса.

Врач заявил о «пугающей» реакции людей на самоизоляцию

Фото: REUTERS/Corinna Kern

Тема:
Эпидемия коронавируса

О пугающей реакции людей в мире на самоизоляцию в условиях пандемии коронавируса рассказал президент Российского медицинского общества Евгений Ачкасов. Слова профессора приводит ФАН.

«Меня пугает, что во всем мире люди выходят в пикеты против самоизоляции. В России, у нас в Северной Осетии, сейчас в Соединенных Штатах. Что движет этими людьми — вот это очень сложно понять», — заявил Ачкасов.

Медик отметил, что не знает, когда закончится пандемия. Но выразил надежду на то, что сознание и отношение людей и врачей, в частности, к «сохранению себя» изменится.

18 апреля в ряде американских штатов прошли акции протеста с требованием отмены ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. В некоторых регионах митингующие требовали немедленной отставки губернаторов. С протестами столкнулись Индия, Ливан и Бразилия. В России против изоляции высказались жители Северной Осетии. 20 апреля жители Владикавказа устроили несанкционированный митинг.

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков не дал оценку прошедшему в Северной Осетии митингу.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
22 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 22 апреля
22 апр
Соединенным Штатам предрекли вторую более тяжелую волну коронавируса
22 апр
Стилист Александр Рогов дал шесть полезных советов на время самоизоляции
22 апр
Жертвами коронавируса в Москве за сутки стали 28 человек
22 апр
Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
22 апр
Что изменилось на Украине спустя год с момента победы Зеленского на президентских выборах
22 апр
Ученый преобразовал коронавирус в музыку. Она оказалась спокойной и даже приятной
22 апр
Ученые раскрыли самый вероятный способ заражения коронавирусом
22 апр
Путин обсудил с губернатором Приморья ситуацию с СОVID-19 и развитие региона
22 апр
«Со всеми по стопке»: Клара Новикова рассказала о своих развлечениях в самоизоляции

Читайте также

+5° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
76.26
1.59 82.62
1.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:45
Московские экологи отметят День Земли флешмобом
8:34
Врач заявил о «пугающей» реакции людей на самоизоляцию
8:23
В Росстате подсчитали точное соотношение женщин и мужчин в России
8:12
В ООН предрекли голод «библейского масштаба» из-за коронавируса
8:01
Виктория Портфолио — о деньгах, рекламе и «нормальной» работе
7:49
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 22 апреля

Сейчас читают

Настя Ивлеева голой грудью нарисовала картину в прямом эфире в Instagram
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака
Ученые раскрыли самый вероятный способ заражения коронавирусом

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок