Врач заявил о «пугающей» реакции людей на самоизоляцию
Президент Российского медицинского общества Евгений Ачкасов высказался о серии митингов в разных странах в разгар пандемии коронавируса.
Фото: REUTERS/Corinna Kern
О пугающей реакции людей в мире на самоизоляцию в условиях пандемии коронавируса рассказал президент Российского медицинского общества Евгений Ачкасов. Слова профессора приводит ФАН.
«Меня пугает, что во всем мире люди выходят в пикеты против самоизоляции. В России, у нас в Северной Осетии, сейчас в Соединенных Штатах. Что движет этими людьми — вот это очень сложно понять», — заявил Ачкасов.
Медик отметил, что не знает, когда закончится пандемия. Но выразил надежду на то, что сознание и отношение людей и врачей, в частности, к «сохранению себя» изменится.
18 апреля в ряде американских штатов прошли акции протеста с требованием отмены ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. В некоторых регионах митингующие требовали немедленной отставки губернаторов. С протестами столкнулись Индия, Ливан и Бразилия. В России против изоляции высказались жители Северной Осетии. 20 апреля жители Владикавказа устроили несанкционированный митинг.
Ранее 5-tv.ru писал, что Песков не дал оценку прошедшему в Северной Осетии митингу.
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