Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что эта акция может иметь отрицательные последствия с эпидемиологической точки зрения.

Песков не дал оценку прошедшему в Северной Осетии митингу

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

Тема:
Эпидемия коронавируса

Пресс-секретарь президента России не дает оценку протестам в Северной Осетии. Это предстоит сделать руководству республики при обсуждении ситуации с инициативной группой, заявил представитель главы государства Дмитрий Песков. По его словам, люди сообщат о своих проблемах органам власти в рамках конструктивного диалога.

Песков добавил, что в любом случае прошедшая во Владикавказе акция была незаконной и может иметь отрицательные последствия с эпидемиологической точки зрения.

«Конечно, сейчас важно всем нам внимательно прислушиваться к тому, что говорят люди и реагировать на их замечания, на проблемы, о которых они говорят», — подчеркнул он.

Накануне главврач Республиканской клинической больницы Астан Митциев заявил, что митингующие во Владикавказе создали мощный очаг распространения коронавируса.

Ранее 5-tv.ru писал, что за сутки число инфицированных COVID-19 в России увеличилось на 5642.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
21 апр
Астролог Василиса Володина предсказала более беспокойный месяц в 2020 году, чем апрель
21 апр
В Смольном надеются, что в Петербурге не придется вводить пропускной режим
21 апр
Задержан хозяин хостела в Ленобласти, где мигранты массово заразились COVID-19
21 апр
Лавров рассказал об отказе США рассмотреть предложение о гуманитарной паузе
21 апр
Галустян перевез семью к морю на время пандемии коронавируса
21 апр
Тысячи волонтеров в России объединились для помощи тем, кто в группе риска
21 апр
Самоизоляция в отеле: жители Петербурга готовы платить за имитацию туризма
21 апр
Составлен рейтинг самых безопасных стран во время пандемии коронавируса
21 апр
За сутки число инфицированных COVID-19 в России увеличилось на 5642
21 апр
Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом

Читайте также

+11° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
76.26
1.59 82.62
1.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:47
Видео: в Испании задержан один из самых опасных террористов ИГ*
15:30
Песков не дал оценку прошедшему в Северной Осетии митингу
15:24
Видео: В Петербурге курьеры по доставке еды устроили массовую драку
15:15
Астролог Василиса Володина предсказала более беспокойный месяц в 2020 году, чем апрель
15:11
ЕГЭ состоится: в Минпросвещения рассказали о порядке сдачи выпускных экзаменов
14:54
Скончался режиссер детективного сериала «Кулагин и партнеры»

Сейчас читают

«Что вы читаете?!» — Прокофьева ответила на слухи о своем романе со Смолкиным
Дворецкий из «Моей прекрасной няни» откровенно о романе с Жанной Аркадьевной
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок