Песков не дал оценку прошедшему в Северной Осетии митингу
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что эта акция может иметь отрицательные последствия с эпидемиологической точки зрения.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев
Пресс-секретарь президента России не дает оценку протестам в Северной Осетии. Это предстоит сделать руководству республики при обсуждении ситуации с инициативной группой, заявил представитель главы государства Дмитрий Песков. По его словам, люди сообщат о своих проблемах органам власти в рамках конструктивного диалога.
Песков добавил, что в любом случае прошедшая во Владикавказе акция была незаконной и может иметь отрицательные последствия с эпидемиологической точки зрения.
«Конечно, сейчас важно всем нам внимательно прислушиваться к тому, что говорят люди и реагировать на их замечания, на проблемы, о которых они говорят», — подчеркнул он.
Накануне главврач Республиканской клинической больницы Астан Митциев заявил, что митингующие во Владикавказе создали мощный очаг распространения коронавируса.
Ранее 5-tv.ru писал, что за сутки число инфицированных COVID-19 в России увеличилось на 5642.
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