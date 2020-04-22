В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом

Крупный очаг заболевания новым коронавирусом COVID-19 выявили в клинической больнице № 2 Владивостока. В правительстве Приморского края заявили, что на данный момент инфекция была подтверждена у 42 человек, 17 из них являются сотрудниками медучреждения.

. Об этом пишут РИА Новости. На карантин были закрыты урологическое и хирургическое отделения больницы.

«Самый крупный — групповой — очаг инфицирования отмечен во Владивостокской больнице № 2. Здесь COVID-19 подтвердился у 42 человек, из которых 17 человек — это сотрудники медучреждения. Меры, которые мы принимаем, требуется усилить, особенно это касается медучреждений. Здесь необходимо обсудить, на какой срок будут продлены карантины, в случае возникновения вспышек заболевания», — приводятся слова руководителя региона на официальном сайте приморского правительства.

По состоянию на 22 апреля в регионе подтверждены 178 случаев заболевания — число инфицированных менее чем за сутки выросло в 1,6 раза — заразились 74 человека.

За последние сутки в РФ коронавирус подтвердили у 5 642 человек. Всего с начала распространения COVID-19 в нашей стране зарегистрировано 52 763 случаев заболевания.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что массовое тестирование на антитела к коронавирусу запустят в мае. Разработчики уже готовы начать регистрировать тесты в Росздравнадзоре в конце этой недели.

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