Число вылечившихся от COVID-19 в России достигло 4420 человек
Положительная динамика наблюдается почти во всех регионах страны.
Фото: ТАСС / Савостьянов Сергей
За последние сутки в России выздоровели от заболевания вызванного коронавирусной инфекцией 547 человек. Таким образом общее число вылечившихся от COVID-19 в России на 22 апреля достигло 4420 человек. Такие данные публикует оперштаб.
Более половины из них зафиксировано в Москве — 2267 человек. На втором месте Санкт-Петербург — 327. К слову, это один из самых высоких показателей в России в соотношении с числом заболевших — около 14%. На третьем месте Московская область с 186 выздоровевшими от коронавируса.
Статистика по остальным регионам:
- Нижегородская область — 49
- Ленобласть — 24
- Республика Коми — 21
- Мурманская область — 56
- Краснодарский край — 72
- Тульская область — 49
- Республика Дагестан — 43
- Брянская область — 62
- Ростовская область — 15
- Республика Ингушетия — 38
- Республика Башкортостан — 34
- Рязанская область — 15
- Красноярский край — 28
- Республика Мордовия — 11
- Тверская область — 15
- Республика Татарстан — 33
- Республика Марий Эл — 46
- Калужская область — 9
- Чеченская республика — 19
- Тюменская область — 28
- Владимирская область — 11
- Ставропольский край — 37
- Курская область — 26
- Хабаровский край — 18
- Пермский край — 37
- Республика Чувашия — 14
- Оренбургская область — 32
- Смоленская область — 4
- Свердловская область — 60
- Тамбовская область — 14
- Орловская область — 10
- Воронежская область — 30
- Ивановская область — 12
- Кировская область — 18
- Липецкая область — 62
- Республика Северная Осетия — 8
- Ханты-Мансийск — 29
- Ярославская область — 17
- Пензенская область — 6
- Ульяновская область — 5
- Кабардино-Балкарская область — 11
- Саратовская область — 19
- Приморский край — 11
- Калининградская область — 42
- Республика Бурятия — 49
- Удмуртия — 8
- Новосибирская область — 20
- ЯНАО — 22
- Астраханская область — 13
- Волгоградская область — 30
- Карачаево-Черкесская республика — 1
- Белгородская область — 12
- Новгородская область — 4
- Алтайский край — 9
- Архангельская область — 18
- Республика Саха (Якутия) — 16
- Самарская область — 15
- Вологодская область — 23
- Республика Адыгея — 26
- Челябинская область — 38
- Республика Калмыкия — 12
- Костромская область — 7
- Республика Хакасия — 4
- Иркутская область — 13
- Магаданская область — 1
- Камчатский край — 4
- Псковская область — 9
- Забайкальский край — 5
- Кемеровская область — 11
- Еврейская автономная область — 6
- Республика Крым — 23
- Омская область — 17
- Томская область — 4
- Амурская область — 4
- Сахалинская область — 8
- Севастополь — 5
- Курганская область — 3
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 22 апр
- За сутки число инфицированных COVID-19 в России увеличилось на 5236
- 22 апр
- Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе о пике заболеваемости COVID-19
- 22 апр
- В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом
- 22 апр
- Врач заявил о «пугающей» реакции людей на самоизоляцию
- 22 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 22 апреля
- 22 апр
- Соединенным Штатам предрекли вторую более тяжелую волну коронавируса
- 22 апр
- Стилист Александр Рогов дал шесть полезных советов на время самоизоляции
- 22 апр
- Жертвами коронавируса в Москве за сутки стали 28 человек
- 22 апр
- Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
- 22 апр
- Что изменилось на Украине спустя год с момента победы Зеленского на президентских выборах
Читайте также
56%
1.59 82.62
1.52
Нашли ошибку?