Число вылечившихся от COVID-19 в России достигло 4420 человек

За последние сутки в России выздоровели от заболевания вызванного коронавирусной инфекцией 547 человек. Таким образом общее число вылечившихся от COVID-19 в России на 22 апреля достигло 4420 человек. Такие данные публикует оперштаб.

Более половины из них зафиксировано в Москве — 2267 человек. На втором месте Санкт-Петербург — 327. К слову, это один из самых высоких показателей в России в соотношении с числом заболевших — около 14%. На третьем месте Московская область с 186 выздоровевшими от коронавируса.

Статистика по остальным регионам:

Нижегородская область — 49

Ленобласть — 24

Республика Коми — 21

Мурманская область — 56

Краснодарский край — 72

Тульская область — 49

Республика Дагестан — 43

Брянская область — 62

Ростовская область — 15

Республика Ингушетия — 38

Республика Башкортостан — 34

Рязанская область — 15

Красноярский край — 28

Республика Мордовия — 11

Тверская область — 15

Республика Татарстан — 33

Республика Марий Эл — 46

Калужская область — 9

Чеченская республика — 19

Тюменская область — 28

Владимирская область — 11

Ставропольский край — 37

Курская область — 26

Хабаровский край — 18

Пермский край — 37

Республика Чувашия — 14

Оренбургская область — 32

Смоленская область — 4

Свердловская область — 60

Тамбовская область — 14

Орловская область — 10

Воронежская область — 30

Ивановская область — 12

Кировская область — 18

Липецкая область — 62

Республика Северная Осетия — 8

Ханты-Мансийск — 29

Ярославская область — 17

Пензенская область — 6

Ульяновская область — 5

Кабардино-Балкарская область — 11

Саратовская область — 19

Приморский край — 11

Калининградская область — 42

Республика Бурятия — 49

Удмуртия — 8

Новосибирская область — 20

ЯНАО — 22

Астраханская область — 13

Волгоградская область — 30

Карачаево-Черкесская республика — 1

Белгородская область — 12

Новгородская область — 4

Алтайский край — 9

Архангельская область — 18

Республика Саха (Якутия) — 16

Самарская область — 15

Вологодская область — 23

Республика Адыгея — 26

Челябинская область — 38

Республика Калмыкия — 12

Костромская область — 7

Республика Хакасия — 4

Иркутская область — 13

Магаданская область — 1

Камчатский край — 4

Псковская область — 9

Забайкальский край — 5

Кемеровская область — 11

Еврейская автономная область — 6

Республика Крым — 23

Омская область — 17

Томская область — 4

Амурская область — 4

Сахалинская область — 8

Севастополь — 5

Курганская область — 3

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112