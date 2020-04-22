Положительная динамика наблюдается почти во всех регионах страны.

Число вылечившихся от COVID-19 в России достигло 4420 человек

Фото: ТАСС / Савостьянов Сергей

Тема:
Эпидемия коронавируса

За последние сутки в России выздоровели от заболевания вызванного коронавирусной инфекцией 547 человек. Таким образом общее число вылечившихся от COVID-19 в России на 22 апреля достигло 4420 человек. Такие данные публикует оперштаб.

Более половины из них зафиксировано в Москве — 2267 человек. На втором месте Санкт-Петербург — 327. К слову, это один из самых высоких показателей в России в соотношении с числом заболевших — около 14%. На третьем месте Московская область с 186 выздоровевшими от коронавируса.

Статистика по остальным регионам:

  • Нижегородская область — 49
  • Ленобласть — 24
  • Республика Коми — 21
  • Мурманская область — 56
  • Краснодарский край — 72
  • Тульская область — 49
  • Республика Дагестан — 43
  • Брянская область — 62
  • Ростовская область — 15
  • Республика Ингушетия — 38
  • Республика Башкортостан — 34
  • Рязанская область — 15
  • Красноярский край — 28
  • Республика Мордовия — 11
  • Тверская область — 15
  • Республика Татарстан — 33
  • Республика Марий Эл — 46
  • Калужская область — 9
  • Чеченская республика — 19
  • Тюменская область — 28
  • Владимирская область — 11
  • Ставропольский край — 37
  • Курская область — 26
  • Хабаровский край — 18
  • Пермский край — 37
  • Республика Чувашия — 14
  • Оренбургская область — 32
  • Смоленская область — 4
  • Свердловская область — 60
  • Тамбовская область — 14
  • Орловская область — 10
  • Воронежская область — 30
  • Ивановская область — 12
  • Кировская область — 18
  • Липецкая область — 62
  • Республика Северная Осетия — 8
  • Ханты-Мансийск — 29
  • Ярославская область — 17
  • Пензенская область — 6
  • Ульяновская область — 5
  • Кабардино-Балкарская область — 11
  • Саратовская область — 19
  • Приморский край — 11
  • Калининградская область — 42
  • Республика Бурятия — 49
  • Удмуртия — 8
  • Новосибирская область — 20
  • ЯНАО — 22
  • Астраханская область — 13
  • Волгоградская область — 30
  • Карачаево-Черкесская республика — 1
  • Белгородская область — 12
  • Новгородская область — 4
  • Алтайский край — 9
  • Архангельская область — 18
  • Республика Саха (Якутия) — 16
  • Самарская область — 15
  • Вологодская область — 23
  • Республика Адыгея — 26
  • Челябинская область — 38
  • Республика Калмыкия — 12
  • Костромская область — 7
  • Республика Хакасия — 4
  • Иркутская область — 13
  • Магаданская область — 1
  • Камчатский край — 4
  • Псковская область — 9
  • Забайкальский край — 5
  • Кемеровская область — 11
  • Еврейская автономная область — 6
  • Республика Крым — 23
  • Омская область — 17
  • Томская область — 4
  • Амурская область — 4
  • Сахалинская область — 8
  • Севастополь — 5
  • Курганская область — 3

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Тема:
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