В Оперативном штабе напомнили, что при первых симптомах ОРВИ необходимо срочно вызвать врача.

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Фото, видео: ТАСС / IPA via ZUMA Press, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Две трети пациентов, умерших от коронавируса в Москве, не обращались своевременно за медицинской помощью. Как пояснили в Оперативном штабе, на ранней стадии у зараженных проявлялись признаки ОРВИ, однако они практиковали самолечение вместо того, чтобы вызвать врача.

«Даже незначительные на первый взгляд симптомы, такие как кашель, насморк, повышение температуры и другие, могут быть свидетельством начала заболевания инфекцией. Ухудшение состояния до крайне тяжелого в большинстве случае происходит резко, на пятый-восьмой день после заражения, и требует немедленной госпитализации», — цитирует ФАН сообщение оперштаба.

Россиянам напомнили, что самолечение подвергает смертельному риску здоровье пациентов, поэтому при появлении первых признаков недомогания необходимо срочно обратиться за помощью квалифицированных специалистов. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за последние сутки в России коронавирусом заразились 5236 человека в 78 регионах. Общее число достигло 57999, из них полностью выздоровели 4420 человека. Проведено более 2,25 миллионов тестов.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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