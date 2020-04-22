Председатель Союза театральных деятелей РФ прокомментировал гибель Леонида Ошарина.

«Огромное горе для меня»: Александр Калягин о смерти замминистра культуры Москвы

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Председатель Союза театральных деятелей РФ, художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин прокомментировал смерть заместителя министра культуры Москвы Леонида Ошарина.

Народный артист РСФСР назвал потерю личным горем, отметив, что погибший чиновник был отзывчивым и умным человеком.

«Если это все так, это огромное горе для меня. Леня пришел к нам (в Et Cetera — Прим.ред.) инженером и вырос в потрясающего специалиста, который знал все законы. Он стал у нас директором. Потом он был директором Маяковки, затем его взяли в департамент культуры — и это объяснимо, потому что он знал все законы, был добрым, отзывчивым и умным человеком», — цитирует Александра Калягина ТАСС.

Режиссер добавил, что у Леонида Ошарина «изумительная семья — прекрасная жена и трое детей». Александр Калягин отметил, что ему было очень комфортно общаться и работать с погибшим. По словам худрука Et Cetera, чиновника ждало большое будущее.

«Это горе для меня. Я потрясен, абсолютно раздавлен», — заключил Александр Калягин.

Ранее 5-tv.ru сообщил подробности гибели замминистра культуры Москвы в Крыму.

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