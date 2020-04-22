При этом можно общаться один на один или же расширить круг собеседников до 100 человек.

В «Одноклассниках» появилась возможность выхода в прямой эфир с помощью видеозвонков

Фото: OK

Тема:
Эпидемия коронавируса

В «Одноклассниках» появилась функция трансляции видеозвонков. Благодаря новой возможности станет не только проще общаться с друзьями и близкими, но и решать задачи по работе в онлайн-режиме.

В видеозвонке могут участвовать до 100 человек сразу, подчеркнули представители социальной сети. Функция появилась как в веб-версии «Одноклассников», так и в мобильном приложении ОК на Android, а в скором времени новая возможность станет доступной и на iOS.

Пользователи могут проводить прямые эфиры в своем личном профиле или группе, а также разграничивать доступ к просмотру: для всех пользователей соцсети, в формате приватной трансляции с доступом по ссылке и так далее. При этом звонки можно не только транслировать, но и записывать. Зрители, подписавшиеся на заранее запланированный прямой эфир, получат уведомление о его начале.

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