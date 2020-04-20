Вузы РФ готовятся начать учебный год в онлайн-формате
Минобрнауки рассматривает возможность начала нового учебного года в дистанционном формате в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
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Фото, видео: ТАСС / Михаил Джапаридзе, 5-tv.ru
Приемные комиссии вузов в этом году будут работать в онлайн-форматах. Санкт-Петербургский государственный университет в воскресенье организовал трансляцию для абитуриентов. Выпускников знакомили с образовательными программами, историей вуза и правилами поступления. Как было сказано, документы будут принимать только в электронном виде, а сам прием — проведут по результатам ЕГЭ.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что проверочные работы в российских школах перенесли на осень. Наряду с этим решение о переносе ЕГЭ Минпросвещения отложило на дни после майских праздников.
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