Приемные комиссии вузов в этом году будут работать в онлайн-форматах. Санкт-Петербургский государственный университет в воскресенье организовал трансляцию для абитуриентов. Выпускников знакомили с образовательными программами, историей вуза и правилами поступления. Как было сказано, документы будут принимать только в электронном виде, а сам прием — проведут по результатам ЕГЭ.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что проверочные работы в российских школах перенесли на осень. Наряду с этим решение о переносе ЕГЭ Минпросвещения отложило на дни после майских праздников.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112