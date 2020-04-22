Путин обсудил ситуацию с СОVID-19 с главами Свердловской и Воронежской областей

Владимир Путин продолжил онлайн-совещания с главами регионов. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил о развертывании дополнительных коек в больницах и выпуске аппаратов ИВЛ для всей страны. В своем регионе Куйвашев предлагает усилить режим самоизоляции.

«Мы наращиваем информационную работу с населением, используем социальные сети. Рассчитываем, что нам удастся значительную часть уральцев оставить дома, сохранить социальную изоляцию, как это было сделано в период пасхальных праздников. Кроме того, мы просчитываем возможность введения на территории пропускной системы как раз на период этих праздников, когда люди будут находиться дома», — сказал Евгений Куйвашев.

Глава Воронежской области попросил президента помочь построить инфекционную больницу на 250 коек. Стоимость объекта — два с половиной миллиарда рублей. Регион готов софинансировать. Президент рекомендовал обратить внимание на опыт Минобороны.

«Два месяца это гораздо лучше, чем три года. Это наверняка будет дешевле, а гарантия лет 50», — сказал Владимир Путин.

Онлайн формат совещания уже не в первый раз позволяет решать вопросы оперативнее, с подключением министров.

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